Анонсы: Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий

16.04.2026, MForum.ru

Vivo выполнила обещание и представила в Индии смартфон T5 Pro, позиционируя его как устройство "для тех, кто ставит во главу угла мощность, автономность и бесшовную производительность". Главная фишка новинки — аккумулятор на 9020 мАч, заключенный в корпус толщиной 8.25 мм.

В T5 Pro установлен аккумулятор емкостью 9020 мАч — при толщине всего 8.25 мм и весе 213 граммов. Это впечатляющее достижение инженеров: обычно такие объемы требуют 9–10 мм и более.

Поддерживается быстрая зарядка 90 Вт: до 50% за 37 минут (с комплектным адаптером). Есть реверсивная зарядка (телефон может заряжать другие устройства) и bypass charging (питание в обход батареи во время игр).

T5 Pro оснастили 6.83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800×1260 пикселей, частотой 144 Гц и пиковой локальной яркостью 5000 нит. Поддерживается HDR10+, встроен оптический сканер отпечатков.

Сердцем устройства стал Snapdragon 7s Gen 4 — чип верхнего среднего сегмента. Оперативная память до 12 ГБ, накопитель UFS 3.1 до 256 ГБ. Система охлаждения — испарительная камера площадью 7000 мм². Vivo обещает поддержку игр до 120 FPS.

Основная камера — двойная: 50 МП Sony IMX882 с оптической стабилизацией и 2 МП для эффекта боке. Фронтальная — 32 МП. Обе камеры умеют записывать 4K-видео.

Защита — IP68 и IP69 (пыль, вода, погружение, горячие струи). Экран поддерживает работу влажными и масляными пальцами. Есть функция однонажатия для выталкивания воды и пыли.

T5 Pro работает на OriginOS 6 (Android 16). Vivo обещает три поколения обновлений ОС и пять лет патчей безопасности — отличный показатель для этого сегмента.

Цена начинается от 29 999 индийских рупий за вариант 8/128 ГБ. Vivo T5 Pro в версии 8/256 ГБ оценена в 33 999 рупий, а вариант 12/256 ГБ стоит 39 999 рупий. Цвета: Glacier Blue и Cosmic Black. Продажи стартуют 21 апреля на сайте vivo, Flipkart и у партнеров.

Vivo T5 Pro — один из самых интересных смартфонов года в своем сегменте. У него нет слабых мест: AMOLED 144 Гц, Snapdragon 7s Gen 4, отличные камеры, защита IP68/IP69 и, главное, батарея 9020 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт.

Сравнение с конкурентами:

OnePlus Nord CE4: 5500 мАч, 100 Вт, от 25 000 рупий

iQOO Z9 Pro: 5500 мАч, 80 Вт, от 28 000 рупий

Realme Narzo 70 Pro: 6000 мАч, 67 Вт, от 25 000 рупий

T5 Pro предлагает почти вдвое большую батарею и лучшую защиту, но и стоит дороже. За 30 000 рупий это отличное предложение. За 40 000 рупий (12/256 ГБ) — уже конкуренция с Poco F6 и Nothing Phone (2a), у которых процессоры мощнее.

Главный козырь T5 Pro — автономность. Если вы устали заряжать телефон каждый день и хотите забыть о розетке на два-три дня, T5 Pro — лучший выбор в своем сегменте. Добавьте сюда защиту IP69, и получится устройство, которое не страшно взять в поход или на стройку.

Vivo T5 Pro — заявка на лидерство в сегменте "убийц флагманов" с упором на батарею и защиту. Посмотрим, как ответят конкуренты.