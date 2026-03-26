Слухи: Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69

Слухи: Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69

26.03.2026, MForum.ru

До премьеры линейки vivo X300 в Китае осталось несколько недель, и производитель продолжает раскрывать детали о новинках. Очередная порция информации пришла от известного инсайдера Digital Chat Station, который опубликовал полные спецификации модели X300s.

Судя по утечке, X300s получит тройную основную камеру, где главный сенсор уже подтвержден — 200 МП. К нему присоединятся 50-мегапиксельный перископический телевик и 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Фронтальная камера также будет 50-мегапиксельной. Набор серьезный: три 50-мегапиксельных сенсора и 200 МП в основе — это уровень флагманов, готовых конкурировать с лучшими камерофонами рынка.

Аккумулятор емкостью 7100 мАч — впечатляющий показатель даже для 2026 года. В паре с энергоэффективным процессором (ожидается Dimensity 9500) это обещает рекордную автономность. Поддерживается быстрая зарядка 90 Вт по проводу и 40 Вт по беспроводному каналу. Скорости достаточно, чтобы быстро восполнить заряд огромной батареи.

X300s получит защиту IP68 и IP69 — то есть не боится ни пыли, ни воды, ни даже горячих струй под давлением. Это редкость даже для флагманов, и vivo явно делает ставку на надежность.

Сканер отпечатков — ультразвуковой 3D 2.0. Он должен работать быстро и надежно даже с влажными пальцами.

Ранее vivo подтвердила, что X300s оснастят 6.78-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE Q10+ с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Это один из лучших экранов на рынке на сегодняшний день.

Из дополнительных деталей: симметричные динамики 1511 (скорее всего, стереопара), вибромотор 751440, USB 3.2, металлическая рамка. Если утечка подтвердится, vivo X300s станет одним из самых сбалансированных флагманов года. У него нет очевидных компромиссов: топовый процессор, огромная батарея с быстрой зарядкой, лучшая защита на рынке, продвинутая камера с перископом и качественный экран.

Особенно выделяется камера. 200 МП основная — это уже фирменная фишка vivo, но добавление 50-мегапиксельного перископа и 50-мегапиксельного ультраширика делает систему действительно универсальной. В паре с 50 МП фронталкой получается набор, способный конкурировать с любыми флагманами на рынке.

7100 мАч — вызов конкурентам. В то время как Samsung и Apple остаются в диапазоне 4000–5000 мАч, vivo предлагает аккумулятор, которого хватит на полтора-два дня интенсивного использования. И при этом не жертвует скоростью зарядки.

Защита IP68/IP69 — еще один аргумент для тех, кто не хочет выбирать между флагманскими характеристиками и надежностью. Обычно такая защита встречается либо в специализированных защищенных устройствах, либо в очень дорогих флагманах. vivo делает ее доступнее.

Официальная презентация X300s и X300 Ultra ожидается в ближайшие недели. Если цены останутся в разумных пределах, у vivo есть все шансы занять лидирующие позиции в премиальном сегменте. Пока же X300s выглядит как один из самых интересных анонсов года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

