Слухи: Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию

MForum.ru
25.05.2026,
Похоже, Xiaomi уже готовит к глобальному запуску следующее поколение фитнес-браслетов. Устройство с модельным номером M2561B1 засветилось в базах регулирующих органов Тайваня (NCC) и Сингапура (IMDA), что является верным признаком скорого международного релиза.
Оба сертификата идентифицируют гаджет просто как «умный браслет» (Smart Band), не раскрывая официального маркетингового названия. Однако нумерация модели даёт сильную подсказку о месте новинки в линейке. Для сравнения, недавно выпущенный Smart Band 10 Pro (и его NFC-версия) получили номера моделей M2551B1 и M2553B1. Следуя этой логике, модель M2561B1 с высокой вероятностью относится к грядущему семейству Smart Band 11. Некоторые источники предполагают, что это может быть версия Smart Band 11 Active, хотя документация этого пока не подтверждает.
Время появления утечки тоже примечательно. Напомним, что Xiaomi только недавно представила в Китае Smart Band 10 Pro с 1.74-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном, обновлёнными датчиками здоровья и расширенными фитнес-функциями. При этом предыдущая модель, Smart Band 9 Pro, всё ещё остаётся одним из самых популярных бюджетных трекеров на многих глобальных рынках, что подчёркивает живучесть и востребованность всей линейки.
Серия Smart Band от Xiaomi традиционно строила свою репутацию на балансе полезных функций и доступной цены. Мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна, долгое время работы от батареи и десятки тренировочных режимов стали стандартом, помогая этим браслетам успешно конкурировать с более дорогими носимыми устройствами.
На данный момент сертификационные записи не раскрывают никаких аппаратных деталей, но сам факт появления устройства в международных базах данных говорит о том, что Xiaomi готовит ещё один глобальный запуск. Если новый браслет действительно является частью серии Smart Band 11, пользователи могут рассчитывать на дальнейшее улучшение точности трекинга, новые программные функции и оптимизацию автономности. Учитывая, что сертификация уже пройдена, ждать появления более конкретных деталей о следующем Smart Band от Xiaomi, скорее всего, осталось недолго.
Xiaomi Smart Band 10 Pro
©
Публикации по теме:
25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса
22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч
21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
06.05. В Аналитическом центре GS Group оценили российский рынок ноутбуков и мониторов в 1q2026
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
22.04. Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500
22.04. Redmi Pad 2 SE 4G – дисплей 9.7"/2K@120 Гц и АКБ 7600 мАч за 205 долларов
25.05. МегаФон в Якутии - голосовая связь запущена на месторождении Вертикальное
25.05. T2 обеспечила покрытие в алмазном карьере вплоть до глубин в 350 метров
25.05. StarLink обеспечит Центральную Азию быстрым интернетом из космоса – для всех желающих
25.05. Билайн в Мордовии нарастил покрытие 4G новыми БС и рефармингом 900 МГц
25.05. От ИИ ожидают кардинальных улучшений работы российской микроэлектроники
24.05. ИКС Холдинг прирос компанией Crosstech Solutions Group
24.05. Миландр обеспечил импортзамещение ряда изделий, необходимых для отечественных БС 5G
22.05. МТС отчиталась за 1q2026 - ростом выручки и OIBDA
22.05. T2 начинает подключать БС в Москве с помощью ВОЛС
22.05. Процессоры Иртыш – это «переклеенный» Loongson или собственная разработка?
22.05. Российский ИИ GigaChat планируют перевести на китайские чипы?
22.05. В Узбекистане запущена первая в Центральной Азии сеть 5G SA
21.05. Плату за международный трафик введут позднее
21.05. SpaceX готова к проведению масштабного IPO
21.05. Облачное доверие на ЦИПР-2026: гибридный баланс, государственный пример и контроль от железа до ПО
25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером
25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса
25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию
22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч
22.05. Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч
22.05. HMD Vibe 2 5G – 6000 мАч, 120 Гц и Android 16 от $115
21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go
21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов
20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого
20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?
18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub