Слухи: Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию

25.05.2026, MForum.ru

Похоже, Xiaomi уже готовит к глобальному запуску следующее поколение фитнес-браслетов. Устройство с модельным номером M2561B1 засветилось в базах регулирующих органов Тайваня (NCC) и Сингапура (IMDA), что является верным признаком скорого международного релиза.

Оба сертификата идентифицируют гаджет просто как «умный браслет» (Smart Band), не раскрывая официального маркетингового названия. Однако нумерация модели даёт сильную подсказку о месте новинки в линейке. Для сравнения, недавно выпущенный Smart Band 10 Pro (и его NFC-версия) получили номера моделей M2551B1 и M2553B1. Следуя этой логике, модель M2561B1 с высокой вероятностью относится к грядущему семейству Smart Band 11. Некоторые источники предполагают, что это может быть версия Smart Band 11 Active, хотя документация этого пока не подтверждает.

Время появления утечки тоже примечательно. Напомним, что Xiaomi только недавно представила в Китае Smart Band 10 Pro с 1.74-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном, обновлёнными датчиками здоровья и расширенными фитнес-функциями. При этом предыдущая модель, Smart Band 9 Pro, всё ещё остаётся одним из самых популярных бюджетных трекеров на многих глобальных рынках, что подчёркивает живучесть и востребованность всей линейки.

Серия Smart Band от Xiaomi традиционно строила свою репутацию на балансе полезных функций и доступной цены. Мониторинг сердечного ритма, отслеживание сна, долгое время работы от батареи и десятки тренировочных режимов стали стандартом, помогая этим браслетам успешно конкурировать с более дорогими носимыми устройствами.

На данный момент сертификационные записи не раскрывают никаких аппаратных деталей, но сам факт появления устройства в международных базах данных говорит о том, что Xiaomi готовит ещё один глобальный запуск. Если новый браслет действительно является частью серии Smart Band 11, пользователи могут рассчитывать на дальнейшее улучшение точности трекинга, новые программные функции и оптимизацию автономности. Учитывая, что сертификация уже пройдена, ждать появления более конкретных деталей о следующем Smart Band от Xiaomi, скорее всего, осталось недолго.

Xiaomi Smart Band 10 Pro