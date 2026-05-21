Мобильная связь: Плату за международный трафик введут позднее

Запустить сбор платы за потребление международного трафика свыше 15 ГБ в месяц (что-то вроде штрафов?) регулятор намеревался с 1 мая, затем дату начали сдвигать вправо. Об этом сообщает РБК.

Как я говорил ранее, такие решения по изменению тарификации отрасль выполнять на «делай, раз-два» не умеет (я уж не буду упоминать о юридически неоднозначной стороне вопроса). Начать хотя бы с того, что интернет устроен так, что в некоторых ситуациях при передаче данных, например, из Москвы, в Санкт-Петербург, пакеты могут проходить через «заграницу». Думаю, что та же ситуация может наблюдаться и, например, с трафиком данных между Калининградом и «материковой Россией», хотя Калининградскую область сейчас связывает с «большой землей» подводный кабель.

Кроме того, даже если как-то договориться о том, что считать зарубежным трафиком, операторам необходимо время для настройки систем чарджинга и биллинга. И не только для настройки, но и для тестирования. Речь идет, как никак, о деньгах большого количества людей.

Введение платы за превышение потребления международного трафика должна ударить по карману всех, кто вынужден пользоваться средствами обхода блокировок, или, например, "слишком много" пользуется какими-то зарубежными интернет-ресурсами.

Новая дата, начиная с которой абонентам придется платить больше, пока не озвучена. Но нас вряд минует нас чаша сия.

