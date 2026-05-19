Мобильная связь: Владимир Месропян, МегаФон - актуальные мнения в цитатах с ЦИПР-2026

Несколько цитат из сегодняшних выступлений Владимира Месропяна, директора по связям с госорганами ПАО МегаФон на сессии «Телеком здесь и сейчас. Куда прокидывать линк?»
✦ За связь для людей, а не для систем?
Компаниям надо концентрироваться на том, как дать абонентам качественную и быструю связь, а не на бездумной погоне за трендами вроде искусственного интеллекта - заявил на Владимир Месропян.
«Возьмите всех ИИ-агентов себе, оставьте нам живых абонентов», - заявил Месропян в ответ на тезис о том, что в скором времени трафик искусственного интеллекта превысит трафик людей.
«Концентрироваться важно на том, чтобы дать самую качественную и доступную услугу абоненту там, где он находится, и там, где он готов ее потреблять. Будем ли мы использовать спутники, будем ли для оптимизации трафика использовать инструменты ИИ – это наша внутренняя кухня и наверняка мы с коллегами во взаимодействии всегда с этим разберемся. Но если говорить про линк, то давайте все-таки дадим его абоненту», - подчеркнул спикер.
✦ В МегаФоне заявили о переизбытке госрегулирования в телеком-отрасли
Пришло время снизить интенсивность введения новых регуляторных мер и сосредоточиться на их качестве, заявил Владимир Месропян. Он добавил, что в режиме, когда инициативы идут одна за другой, нет времени не информативный и вдумчивый процесс.
Топ-менеджер привел в пример первый пакет поправок в законы по борьбе с мошенничеством. В нем были закреплены механизмы, эффективность которых зависела, прежде всего, от охвата и тонкой настройки, а не от самого факта существования, отметил Месропян. По его словам, к платформам, запущенным в рамках антифрод-пакета, до сих пор не подключились ряд банков, маркетплейсов и мессенджеров. Аналогичная ситуация происходит и с механизмом маркировки, несмотря на результаты опросов, говорящих о важности меры для жителей страны, добавил Месропян.
При этом важно, чтобы ответами на возникающие угрозы безопасности не стали простые и прямые запреты, уточнил он. Это необходимо делать так, чтобы добросовестный абонент ничего не заметил, а недобросовестный - лишился возможности найти новый способ обмана. Он призвал к формированию более тонких решений. По словам топ-менеджера, сейчас телеком-отрасль сейчас пытается найти их вместе с Минцифры.
✦ В МегаФоне назвали главные вызовы в регуляторике на рубеже 5 лет
В ближайшие годы для развития российской телеком-отрасли необходимо решить вопросы регулирования безопасности и требований по критической информационной инфраструктуре (КИИ), а также законодательства в сфере импортозамещенной продукции.
«За 2026-2027-й необходимо решить ряд вопросов. Это вопросы регулирования в сфере безопасности, так называемый антифрод-пакет - нужно все-таки зафиксировать какие-то правила игры, которые будут стабильно действовать 3-5 лет. Далее, зафиксировать законодательство и требования по КИИ, поймать тот самый баланс с производителями и вендорами. Ну и разобраться в вопросе функциональной и ценовой конкурентоспособности той продукции, которая есть. То, что она появилась - большое спасибо регулятору и коллегам. Но теперь вопрос, какая она и какую экономику она позволяет выдерживать операторам», - пояснил Месропян.
мобильная связь регулирование мнения МегаФон ЦИПР ЦИПР-2026
