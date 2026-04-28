Мобильная связь: МегаФон в Дагестане — качество связи улучшено в Кизляре

28.04.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, МегаФон запустил новые и модернизировал существующие базовые станции в Кизляре. В рамках модернизации задействованы дополнительные средние и высокие диапазоны частот. По данным компании, скорость мобильного интернета теперь может достигать 65 Мбит/с. Покрытие стало доступнее на всей территории города, включая частные сектора и прилегающие поселки.

«Мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя её под растущие потребности абонентов», — прокомментировал директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев. По данным оператора, абоненты в Кизляре ежемесячно расходуют свыше 350 ГБ мобильного трафика. С начала 2026 года объём онлайн-данных вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной сегмент использования — музыкальные сервисы, видеохостинги и мессенджеры.

© Алексей Бойко, MForum.ru

