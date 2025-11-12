Развитие сетей: МегаФон в Дагестане - оператор расширил покрытие сети LTE

12.11.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает, что улучшил покрытие в Кизляре, запустив новые и модернизировав существующие БС. За счет этого скоростной интернет, по данным оператора, стал доступен на всей территории - от районов с плотной застройкой до частных секторов и СНТ. Были задействованы частоты "среднего и высокого" частотного диапазона.

«Мы видим, что жители Кизляра стали активнее пользоваться интернет-сервисами. С начала года общий объём онлайн-данных здесь вырос на 29% по сравнению с показателями прошлого года. Со своей стороны мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя её под растущие потребности абонентов независимо от размера населённых пунктов или численности населения», — прокомментировал директор МегаФона в Дагестане Магомед Насруллаев.

Абоненты Кизляра ежемесячно расходуют свыше 500 ГБ интернет-данных. Активнее всего местные жители расходуют трафик на соцсети и мессенджеры.

