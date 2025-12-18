Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone

18.12.2025, MForum.ru

Компания Apple, похоже, прислушалась к критике пользователей и аналитиков. Согласно новому отчёту, следующий бюджетный смартфон iPhone 17e, ожидаемый в начале 2026 года, получит поддержку фирменной экосистемы MagSafe, отсутствовавшую в текущей модели iPhone 16e.

Анонс iPhone 16e в феврале этого года вызвал неоднозначную реакцию. Несмотря на привлекательную цену, устройство лишилось одного из ключевых преимуществ Apple — магнитной системы MagSafe. Хотя беспроводная зарядка была технически возможна, отсутствие магнитов делало её неудобной и лишало пользователей доступа к огромному парку аксессуаров.

Появление MagSafe в iPhone 17e станет важным шагом навстречу потребителям, которые хотели доступный iPhone, но не готовы были отказываться от фирменного удобства. Это также укрепит экосистему, стимулируя продажи чехлов, держателей и зарядных устройств MagSafe.

Помимо MagSafe, в новом отчёте фигурируют и другие обновления. Предполагается, что iPhone 17e оснастят усовершенствованным сотовым модемом C1X второго поколения, который дебютировал в сентябре в iPhone Air. Это обещает улучшение качества связи и энергоэффективности по сравнению с текущим модемом C1 в iPhone 16e.

Также ожидается, что фронтальная камера получит апгрейд до 18 Мп — такой же сенсор используется во всех моделях линейки iPhone 17. Это должно значительно улучшить качество селфи и видеозвонков. Основная же камера, вероятно, останется прежней — 48 Мп.

Согласно более ранним утечкам, iPhone 17e сохранит дисплей того же размера, что и его предшественник, но с более тонкими рамками для более современного вида. Основой производительности, как ожидается, станет процессор A19, который обеспечит флагманскую производительность для доступного сегмента.

iPhone 17e станет не революционным, а эволюционным обновлением, которое исправит главный недостаток текущей модели и внесёт ряд точечных улучшений в ключевые компоненты, делая бюджетное предложение Apple более сбалансированным и привлекательным.