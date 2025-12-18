Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone

MForum.ru
18.12.2025,
Компания Apple, похоже, прислушалась к критике пользователей и аналитиков. Согласно новому отчёту, следующий бюджетный смартфон iPhone 17e, ожидаемый в начале 2026 года, получит поддержку фирменной экосистемы MagSafe, отсутствовавшую в текущей модели iPhone 16e.
iPhone 16e
Анонс iPhone 16e в феврале этого года вызвал неоднозначную реакцию. Несмотря на привлекательную цену, устройство лишилось одного из ключевых преимуществ Apple — магнитной системы MagSafe. Хотя беспроводная зарядка была технически возможна, отсутствие магнитов делало её неудобной и лишало пользователей доступа к огромному парку аксессуаров.
Появление MagSafe в iPhone 17e станет важным шагом навстречу потребителям, которые хотели доступный iPhone, но не готовы были отказываться от фирменного удобства. Это также укрепит экосистему, стимулируя продажи чехлов, держателей и зарядных устройств MagSafe.
Помимо MagSafe, в новом отчёте фигурируют и другие обновления. Предполагается, что iPhone 17e оснастят усовершенствованным сотовым модемом C1X второго поколения, который дебютировал в сентябре в iPhone Air. Это обещает улучшение качества связи и энергоэффективности по сравнению с текущим модемом C1 в iPhone 16e.
Также ожидается, что фронтальная камера получит апгрейд до 18 Мп — такой же сенсор используется во всех моделях линейки iPhone 17. Это должно значительно улучшить качество селфи и видеозвонков. Основная же камера, вероятно, останется прежней — 48 Мп.
Согласно более ранним утечкам, iPhone 17e сохранит дисплей того же размера, что и его предшественник, но с более тонкими рамками для более современного вида. Основой производительности, как ожидается, станет процессор A19, который обеспечит флагманскую производительность для доступного сегмента.
iPhone 17e станет не революционным, а эволюционным обновлением, которое исправит главный недостаток текущей модели и внесёт ряд точечных улучшений в ключевые компоненты, делая бюджетное предложение Apple более сбалансированным и привлекательным.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru
30.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Apple A20 и A20 Pro: что ждать от первых 2-нм чипов для iPhone 18 / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru