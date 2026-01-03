Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой

03.01.2026, MForum.ru

После китайского дебюта в ноябре, модели Reno15 Pro Max и Reno15 Pro официально представлены на Тайване и уже поступили в продажу. Новинки предлагают мощную конфигурацию камер во главе с 200-мегапиксельным сенсором и различаются размером, ёмкостью аккумулятора и ценой.

Главной особенностью стала продвинутая система камер. В её основе – 200-мегапиксельный основной сенсор, который дополняют 50-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный перископный телефото-модуль с 3.5-кратным оптическим зумом.

Такой набор ставит Reno15 Pro Max и Pro в один ряд с флагманами по возможностям съёмки, особенно в портретном и теле-диапазоне. Фронтальная камера для селфи и видеозвонков также разрешением 50 Мп.

Ключевые отличия между Reno15 Pro Max и Pro касаются размера, защиты и батареи.

Reno15 Pro Max оснащён 6.78-дюймовым AMOLED-экраном, защищённым стеклом Gorilla Glass Victus 2, и аккумулятором ёмкостью 6500 мАч с поддержкой проводной (80 Вт) и беспроводной (50 Вт) зарядки.

Reno15 Pro получил более компактный 6.32-дюймовый дисплей с защитой Gorilla Glass 7i и батарею на 6200 мАч с быстрой проводной зарядкой 80 Вт, но без поддержки беспроводной зарядки.

Оба смартфона работают на чипсете MediaTek Dimensity 8450 с 12 ГБ оперативной памяти, оболочке ColorOS 16 (Android 16) и получили максимальную защиту от воды и пыли по стандарту IP69.

Новинки уже можно приобрести на Тайване в ограниченном числе конфигураций и цветов. Reno15 Pro Max с 12 Гб ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти оценен в 24 990 тайваньских долларов (~$795). Цвета: Midnight Brown и Twilight Gold. Reno15 Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти оценен в 20 990 тайваньских долларов (~$670). Доступные цвета Aurora Blue и Midnight Brown.

Таким образом, Oppo предлагает пользователям выбор: более крупный Pro Max с беспроводной зарядкой или более компактный и доступный Pro, сохраняющий все ключевые преимущества в виде топовой камеры и чипсета. Этот запуск укрепляет позиции серии Reno как премиального предложения среднего класса, способного конкурировать с флагманами в области фотографии.

