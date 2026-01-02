Производство электроники: Египет наращивает производство смартфонов

MForum.ru
02.01.2026,
Египет начал локальное производство смартфонов в 2017–2018 годах, в основном через государственную компанию Silicon Industries Corporation of Egypt (SICO), которая выпускает собственные модели. Кроме того, в стране осуществляется сборка для международных брендов, что помогло самым решительным образом снизить импорт (упал на 99,9% к концу 2024 года). Всего сообщается о производстве продукции для 15 международных брендов.
В частности, Египет собирает смартфоны для Samsung, Vivo, OPPO, Xiaomi, идут переговоры еще с рядом брендов. Локальный бренд SICO наладил производство уже нескольких моделей смартфонов бюджетного уровня (3ГБ, 32 ГБ, 4-ядерные процессоры). В основном это процессоры на MediaTek и даже Spreadtrum (Unisoc). Операционные системы, само собой, Android. Египетский рынок – это 86% ОС Android и 13% - iOS.
В 2025 году Египет уже произвёл 10 миллионов устройств и неплохо сэкономил, учитывая, что в основном собранные устройства потреблялись на внутреннем рынке страны - сообщается о 40% локальной добавленной стоимости. Согласно заявлению министра связи и информационных технологий Египта Амра Талаата, страна планирует произвести 15 миллионов мобильных телефонов в 2026 году и начать их экспорт на международные рынки.
Наладить производство такого технологически сложного продукта как смартфоны, в немалой степени помогла господдержка в размере 60 млрд египетских фунтов. Локализована сборка не только бюджетных моделей, но и моделей среднего уровня. Итог – импорт готовых телефонов уже удалось сократить на 99.9% к 2024 году.
Стратегия Египта — это комплексная государственная промышленная политика Egypt Makes Electronics, которая одновременно отвечает на запрос о диверсификации глобальных цепочек поставок и ориентирована на бюджетный сегмент рынка, но с амбициями выйти за его пределы. С амбициями создать региональный производственных хаб.
Планы включают не только развертывание сборочных производств, но и обучение 1 млн IT-специалистов к 2030 году, развитие сетей 5G и оптоволоконной связи.
Есть и проблемы. Развернутые мощности (на 20 млн устройств) пока что недозагружены. Безусловно есть зависимость от импорта компонентов, хотя в Египте есть собственное производство некоторых компонентов, но ключевое – чипсеты, экраны, завозятся из других стран. На компоненты установлены льготные пошлины.
теги: сборка смартфонов Египет сборка телефонов производство смартфонов производство телефонов
