Производство электроники: IDC прогнозирует рост средних цен на ПК до 8% в 2026 году – не хватает памяти

Компания IDC, занимающаяся исследованиями рынка ИТ и анализом данных, опубликовала обновленную информацию о глобальном кризисе рынка памяти.

Обновление прогноза обосновывают тем, что все больше производителей повышают цены на микросхемы памяти. Хотя IDC по-прежнему придерживается своего первоначального прогноза о сокращении рынка ПК на 2,4% в 2026 году, она также добавила 2 дополнительных сценария.

Умеренный сценарий предполагает снижение продаж на 4,9%, в то время как более пессимистичный прогноз показывает сокращение рынка ПК на 8,9%. Эта тенденция будет сопровождаться ростом общих затрат на приобретение: умеренные прогнозы указывают на повышение цен на 4–6%, а пессимистичные — на рост до 8%.

Несколько компаний — от производителей памяти до производителей ПК и системных интеграторов — уже объявили о повышении цен на готовые ПК. Dell и Lenovo, одни из крупнейших производителей корпоративных и потребительских ПК, заявили, что скорректируют свои цены на 15%! Другие производители прекратили продажу отдельных модулей оперативной памяти, например, Framework делает это для борьбы со спекулянтами, а некоторые производители готовых ПК предоставили клиентам возможность приобрести систему без модулей памяти.

Спад в производстве памяти объясняют ростом спроса на память HBM, используемую в ИИ-ЦОДах. Поскольку для производства этих высокопроизводительных чипов используются те же производственные линии, что и для потребительской памяти, многие производители предпочли выделить больше производственных мощностей на эти чипы, просто потому что они гораздо прибыльнее. В теории, производители памяти могли бы расширить производственные мощности или даже построить новые заводы для выпуска большего количества чипов для ИИ-ЦОД или потребителей, они предпочли этого не делать, опасаясь того, что спрос на ИИ-инфраструктуру может оказаться пузырем. Строительство нового фаба обошлось бы в миллиарды долларов и, главное, заняло бы 2-3 года, минимум, к тому времени спрос может уже исчезнуть.

Ожидается, что цены на оперативную память и SSD-накопители продолжат расти в 2026 году. Как долго продлится этот ценовой апокалипсис? Кто-то верит в лучшее, в то, что это займет не более полугода, но нельзя исключить и того, что кризис продолжится и займет не менее нескольких лет.

