Производство электроники: IDC прогнозирует рост средних цен на ПК до 8% в 2026 году – не хватает памяти

MForum.ru
23.12.2025,
Компания IDC, занимающаяся исследованиями рынка ИТ и анализом данных, опубликовала обновленную информацию о глобальном кризисе рынка памяти.
Обновление прогноза обосновывают тем, что все больше производителей повышают цены на микросхемы памяти. Хотя IDC по-прежнему придерживается своего первоначального прогноза о сокращении рынка ПК на 2,4% в 2026 году, она также добавила 2 дополнительных сценария.
Умеренный сценарий предполагает снижение продаж на 4,9%, в то время как более пессимистичный прогноз показывает сокращение рынка ПК на 8,9%. Эта тенденция будет сопровождаться ростом общих затрат на приобретение: умеренные прогнозы указывают на повышение цен на 4–6%, а пессимистичные — на рост до 8%.
Несколько компаний — от производителей памяти до производителей ПК и системных интеграторов — уже объявили о повышении цен на готовые ПК. Dell и Lenovo, одни из крупнейших производителей корпоративных и потребительских ПК, заявили, что скорректируют свои цены на 15%! Другие производители прекратили продажу отдельных модулей оперативной памяти, например, Framework делает это для борьбы со спекулянтами, а некоторые производители готовых ПК предоставили клиентам возможность приобрести систему без модулей памяти.
Спад в производстве памяти объясняют ростом спроса на память HBM, используемую в ИИ-ЦОДах. Поскольку для производства этих высокопроизводительных чипов используются те же производственные линии, что и для потребительской памяти, многие производители предпочли выделить больше производственных мощностей на эти чипы, просто потому что они гораздо прибыльнее. В теории, производители памяти могли бы расширить производственные мощности или даже построить новые заводы для выпуска большего количества чипов для ИИ-ЦОД или потребителей, они предпочли этого не делать, опасаясь того, что спрос на ИИ-инфраструктуру может оказаться пузырем. Строительство нового фаба обошлось бы в миллиарды долларов и, главное, заняло бы 2-3 года, минимум, к тому времени спрос может уже исчезнуть.
Ожидается, что цены на оперативную память и SSD-накопители продолжат расти в 2026 году. Как долго продлится этот ценовой апокалипсис? Кто-то верит в лучшее, в то, что это займет не более полугода, но нельзя исключить и того, что кризис продолжится и займет не менее нескольких лет.
по материалам Tom's hardware
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: "производство электроники" кризис "рост цен" тренды
--
Публикации по теме:
23.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Китайская ByteDance планирует нарастить капитальные затраты в 2026 году с фокусом на чипы ИИ / MForum.ru
23.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Что сдерживает развитие ИИ в регионах? / MForum.ru
23.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект: ФСТЭК внесла в банк данных угроз ИБ риски, связанные с ИИ / MForum.ru
22.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект: Билайн представит общероссийский рейтинг ИИ-активности регионов / MForum.ru
22.12. [Новости компаний] Искусственный интеллект. Энергетика: МТС EnergyTool - инструмент выявил 197 тысяч майнинговых ферм в России / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru