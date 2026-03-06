Спутниковая связь: В GSMA говорят о необходимости срочного глобального регулирования низкоорбитальных группировок

MForum.ru
06.03.2026,
Эту позицию высказал John Giusti, ответственный за вопросы регуляторики в GSMA. Он отмечает, что быстрые темпы развития низокоорбитальных группировок заставляют «правительства все чаще рассматривать необходимость более тесного согласования нормативных требований» в отношении спутниковых и мобильных операторов для «обеспечения последовательной защиты потребителей» и долгосрочных инвестиций.
Важную роль также играют вопросы национального суверенитета.
При этом вполне очевидно, что развитие прямой сотово-спутниковой связи на базе низкоорбитальных группировок стимулирует инновации и улучшает общее качество услуг связи для пользователей.
В GSMA опубликовали программный документ, предлагающий:
В GSMA уверены, что эти действия необходимы, поскольку многие существующие нормативные рамки недостаточны для решения проблем, которые возникают в связи с формирующимися бизнес-моделями.
💎 Это, безусловно, логичный призыв. Но в условиях воцарившегося в мире правового нигилизма, кто будет соблюдать заключенные договоренности, если вообще дойдет дело до заключения договоренностей? Какие санкции будет против нарушителей? Кто применит эти санкции, если нарушителем будет, например, страна с ЯО?
--
теги: искусственный интеллект маршрутизатор ИИ-ЦОДы соединение кластеров GSE-DCI
--
Публикации по теме:
24.02. [Новости компаний] Спутниковая связь: Китайские 200 тысяч «бумажных» спутников – зачем китайцам разрешения? / MForum.ru
10.01. [Новости компаний] Спутниковая связь: FCC даёт зелёный свет масштабному расширению SpaceX Starlink / MForum.ru
28.10. [Новости компаний] Регулирование. Частоты. Спутниковая связь: Роскосмос предлагает разрешить использовать уже выделенные компании частоты для управления дронами / MForum.ru
14.05. [Новости компаний] Спутниковая связь: ГКРЧ отказала МТС в выдаче частот для экспериментов с D2C-услугами / MForum.ru
15.03. [Новости компаний] Спутниковая связь: FCC приняла "окончательные правила" по созданию нормативной базы в области спутниково-мобильной связи / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru