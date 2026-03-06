Спутниковая связь: В GSMA говорят о необходимости срочного глобального регулирования низкоорбитальных группировок

Спутниковая связь: В GSMA говорят о необходимости срочного глобального регулирования низкоорбитальных группировок

06.03.2026, MForum.ru

Эту позицию высказал John Giusti, ответственный за вопросы регуляторики в GSMA. Он отмечает, что быстрые темпы развития низокоорбитальных группировок заставляют «правительства все чаще рассматривать необходимость более тесного согласования нормативных требований» в отношении спутниковых и мобильных операторов для «обеспечения последовательной защиты потребителей» и долгосрочных инвестиций.

Важную роль также играют вопросы национального суверенитета.

При этом вполне очевидно, что развитие прямой сотово-спутниковой связи на базе низкоорбитальных группировок стимулирует инновации и улучшает общее качество услуг связи для пользователей.

В GSMA опубликовали программный документ, предлагающий:

  • четкие и последовательные правила выхода на рынок;
  • чтобы спутниковые и мобильные операторы регулировались одними и теми же правилами;
  • согласование национальных, региональных и международных стандартов;
  • содействие обмену информацией между правительствами, регуляторами и отраслью;
  • защита прав потребителей во всех новых услугах

В GSMA уверены, что эти действия необходимы, поскольку многие существующие нормативные рамки недостаточны для решения проблем, которые возникают в связи с формирующимися бизнес-моделями.

💎 Это, безусловно, логичный призыв. Но в условиях воцарившегося в мире правового нигилизма, кто будет соблюдать заключенные договоренности, если вообще дойдет дело до заключения договоренностей? Какие санкции будет против нарушителей? Кто применит эти санкции, если нарушителем будет, например, страна с ЯО?

теги: искусственный интеллект маршрутизатор ИИ-ЦОДы соединение кластеров GSE-DCI

© Алексей Бойко, MForum.ru

