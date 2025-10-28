Регулирование. Частоты. Спутниковая связь: Роскосмос предлагает разрешить использовать уже выделенные компании частоты для управления дронами

28.10.2025, MForum.ru

На текущий момент для управления БАС через спутниковые каналы в России выделена полоса 5030-5091 МГц, но соответствующей инфраструктуры нет. А потому предлагается разрешить Роскосмосу использовать частоты P-диапазона (до 1 ГГц) и S-диапазона (2-4 ГГц), выделенные, соответственно, для подвижной и фиксированной связи. Тему обсуждают Ведомости.

Приемопередатчики под эти частоты есть на 18 спутниках, составляющих группировку Гонец, но в России без отдельного решения ГКРЧ нельзя использовать даже выделенные частоты для другой технологии, а частоты Роскосмосу ранее выделялись для персональной спутниковой связи и передачи данных. В то же время, каналы группировки Гонец плохо подходят для работы с БАС, поскольку их пропускная способность не рассчитана под передачу потокового видео с БАС. Через них, тем не менее, можно было бы передавать команды управления, получать телеметрию. Иногда и это бывает полезно.

В 2025 году запущены два малых спутника Геоскан, поддерживающие связь в P- и S-диапазоне. Пока что с ними «ведутся эксперименты», обеспечиваемые ими каналы связи могут поддержать до 1 Мбит/с.

Как вариант, можно использовать для загоризонтного управления дронами опорный беспилотник, который способен подняться на высоту 10-12 км и выполнять роль ретранслятора для наземного пункта управления. В его зоне радиовидимости будет территория радиусом до нескольких тысяч км. Известны такие зарубежные проекты, соответствующие эксперименты уже с десяток лет проводят, например, США - есть вполне рабочие варианты.

Скорее всего, в ГКРЧ сочтут полезным дать разрешение на использование частот P-диапазона. А в отношении S-диапазона действовать нужно будет аккуратнее, как минимум, проверить, не будет ли это создавать помехи в работе наземных сетей Wi-Fi.

В целом, управление беспилотниками через спутники – безусловный тренд, но для этого нужна группировка низколетящих спутников, как у SpaceX или Китая, состоящая из спутников, способных поддерживать каналы с высокой пропускной способностью. Другие решения – паллиативные.

