Анонсы: Honor раскрывает детали камер для новых игровых смартфонов серии Win

24.12.2025,
Компания Honor готовится к запуску своего первого в истории специализированного игрового суббренда. Линейка смартфонов Honor Win, дебют которой запланирован в Китае на 26 декабря, продолжает обрастать подробностями. Согласно новой утечке, устройства получат камеры, которые выходят за рамки типичного игрового «минимума», делая ставку на качество фотографии.
Согласно данным инсайдера на Weibo, обе модели — базовая Honor Win и её облегчённая версия Win RT — будут использовать продвинутый 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-700 в качестве основной камеры. Этот же датчик применяется в некоторых флагманах среднего класса, что указывает на серьёзные амбиции Honor в мобильной фотографии даже для геймерских устройств. Его дополнит 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.
Главное различие в фотосистемах: Honor Win получит третью, телефото-камеру на основе сенсора Sony IMX856 с 3-кратным оптическим зумом, в то время как Win RT ограничится двойной камерой. Фронтальные селфи-камеры на обеих моделях также будут 50-мегапиксельными.
Ранее компания уже подтвердила ключевые характеристики, которые традиционны для игровых аппаратов. Обе модели получат гигантскую батарею ёмкостью 10 000 мАч с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.
За производительность будут отвечать разные, но оба топовые, процессоры Qualcomm: флагманская Honor Win — на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, а Win RT — на базе Snapdragon 8 Elite. Это обеспечит высочайшую производительность в самых требовательных играх. Также ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков под экраном, стереодинамики и экран с технологией снижения мерцания PWM с частотой 5920 Гц для комфорта глаз.
Таким образом, с серией Win Honor намерена бросить вызов устоявшимся игровым брендам вроде ASUS ROG Phone или Red Magic. Ключевым отличием может стать отказ от чисто «игрового» дизайна в пользу более универсальной эстетики и упор на качественные камеры, которые не являются сильной стороной многих конкурентов в этом сегменте.
© Антон Печеровый,
