Мобильная связь: Билайн в Красноярском крае - сеть 4G расширена на 27% по итогам 2025 года

MForum.ru
13.03.2026,
Билайн сообщает, что за 2025 год количество базовых станций 4G в регионе выросло на 27%. Как отмечают в компании, в среднем новая станция выходила в эфир каждые 12 часов.
Большинство новых станций запущено в местах с высокой нагрузкой - в деловых зонах, новостройках, а также в селах и деревнях края. В Красноярске оборудование модернизировано в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах. Увеличена зона покрытия в Железногорске, Зеленогорске, Канске, Шушенском, Кодинске, Богучарах, Назарово, Шарыпово, Дивногорске (покрытие улучшено также на части трассы Красноярск-Дивногорск в районе Овсянки), Лесосибирске, Ачинске и Боготоле.
В 2025 году 4G LTE Билайна впервые появился в селах Ровное, Грузенка, Таскино, Омский, Локшино, Прилужье, поселках Поканаевка, Каштан, деревне Творогово и других. В деревне Новая Кузурба доступ к 4G обеспечен совместно с Минцифры края. За два года сеть 4G запущена или улучшена примерно в 200 населенных пунктах.
Связь модернизирована в местах отдыха: на заливе Шумиха, в санатории «Красноярское Загорье», на курорте Ергаки, в СНТ «Заря», «Гидростроитель», «Аванте», «Мана», ДНТ «Новый район», «Лазурные Берега».
«Прошедшие 2 года для Билайна в Красноярском крае ознаменовались рекордной стройкой. Мы достигли высоких результатов по производительности, покрытию, емкости и скорости работы сети. Каждая новая базовая станция спроектирована и запущена именно в том месте, где для нашего клиента важно оставаться на связи с близкими, коллегами и просто для хорошего времяпрепровождения», - отметил директор Красноярского отделения Билайна Евгений Малюшкин.
--
теги: мобильная связь развитие сетей Билайн Вымпелком Красноярский край
--
Публикации по теме:
19.02. [Новости компаний] Мобильная связь: МТС в Красноярском крае - за 2 года оператор запустил более 350 БС LTE / MForum.ru
29.01. [Новости компаний] Мобильная связь: МТС в Красноярском крае - сотовая связь от МТС пришла в природный парк Ергаки / MForum.ru
22.01. [Новости компаний] Мобильная связь: МТС в Красноярском крае - LTE покрытие расширено еще на 60 населенных пунктов / MForum.ru
09.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор запустил базовые станции 4G в Манско-Уярском округе / MForum.ru
04.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - расширена сеть LTE в Минусинском округе / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300 / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru