Мобильная связь: Билайн в Красноярском крае - сеть 4G расширена на 27% по итогам 2025 года

13.03.2026, MForum.ru

Билайн сообщает, что за 2025 год количество базовых станций 4G в регионе выросло на 27%. Как отмечают в компании, в среднем новая станция выходила в эфир каждые 12 часов.

Большинство новых станций запущено в местах с высокой нагрузкой - в деловых зонах, новостройках, а также в селах и деревнях края. В Красноярске оборудование модернизировано в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах. Увеличена зона покрытия в Железногорске, Зеленогорске, Канске, Шушенском, Кодинске, Богучарах, Назарово, Шарыпово, Дивногорске (покрытие улучшено также на части трассы Красноярск-Дивногорск в районе Овсянки), Лесосибирске, Ачинске и Боготоле.

В 2025 году 4G LTE Билайна впервые появился в селах Ровное, Грузенка, Таскино, Омский, Локшино, Прилужье, поселках Поканаевка, Каштан, деревне Творогово и других. В деревне Новая Кузурба доступ к 4G обеспечен совместно с Минцифры края. За два года сеть 4G запущена или улучшена примерно в 200 населенных пунктах.

Связь модернизирована в местах отдыха: на заливе Шумиха, в санатории «Красноярское Загорье», на курорте Ергаки, в СНТ «Заря», «Гидростроитель», «Аванте», «Мана», ДНТ «Новый район», «Лазурные Берега».

«Прошедшие 2 года для Билайна в Красноярском крае ознаменовались рекордной стройкой. Мы достигли высоких результатов по производительности, покрытию, емкости и скорости работы сети. Каждая новая базовая станция спроектирована и запущена именно в том месте, где для нашего клиента важно оставаться на связи с близкими, коллегами и просто для хорошего времяпрепровождения», - отметил директор Красноярского отделения Билайна Евгений Малюшкин.

--

теги: мобильная связь развитие сетей Билайн Вымпелком Красноярский край

--