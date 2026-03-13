Мобильная связь: Билайн в Красноярском крае - сеть 4G расширена на 27% по итогам 2025 года

MForum.ru

Мобильная связь: Билайн в Красноярском крае - сеть 4G расширена на 27% по итогам 2025 года

13.03.2026, MForum.ru

Билайн сообщает, что за 2025 год количество базовых станций 4G в регионе выросло на 27%. Как отмечают в компании, в среднем новая станция выходила в эфир каждые 12 часов.

Большинство новых станций запущено в местах с высокой нагрузкой - в деловых зонах, новостройках, а также в селах и деревнях края. В Красноярске оборудование модернизировано в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах. Увеличена зона покрытия в Железногорске, Зеленогорске, Канске, Шушенском, Кодинске, Богучарах, Назарово, Шарыпово, Дивногорске (покрытие улучшено также на части трассы Красноярск-Дивногорск в районе Овсянки), Лесосибирске, Ачинске и Боготоле.

В 2025 году 4G LTE Билайна впервые появился в селах Ровное, Грузенка, Таскино, Омский, Локшино, Прилужье, поселках Поканаевка, Каштан, деревне Творогово и других. В деревне Новая Кузурба доступ к 4G обеспечен совместно с Минцифры края. За два года сеть 4G запущена или улучшена примерно в 200 населенных пунктах.

Связь модернизирована в местах отдыха: на заливе Шумиха, в санатории «Красноярское Загорье», на курорте Ергаки, в СНТ «Заря», «Гидростроитель», «Аванте», «Мана», ДНТ «Новый район», «Лазурные Берега».

«Прошедшие 2 года для Билайна в Красноярском крае ознаменовались рекордной стройкой. Мы достигли высоких результатов по производительности, покрытию, емкости и скорости работы сети. Каждая новая базовая станция спроектирована и запущена именно в том месте, где для нашего клиента важно оставаться на связи с близкими, коллегами и просто для хорошего времяпрепровождения», - отметил директор Красноярского отделения Билайна Евгений Малюшкин.

--

теги: мобильная связь развитие сетей Билайн Вымпелком Красноярский край

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

19.02. [Новости компаний] Мобильная связь: МТС в Красноярском крае - за 2 года оператор запустил более 350 БС LTE / MForum.ru

29.01. [Новости компаний] Мобильная связь: МТС в Красноярском крае - сотовая связь от МТС пришла в природный парк Ергаки / MForum.ru

22.01. [Новости компаний] Мобильная связь: МТС в Красноярском крае - LTE покрытие расширено еще на 60 населенных пунктов / MForum.ru

09.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор запустил базовые станции 4G в Манско-Уярском округе / MForum.ru

04.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - расширена сеть LTE в Минусинском округе / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

13.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой / MForum.ru

13.03. [Новинки] Анонсы: Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300 / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей / MForum.ru

12.03. [Новинки] Анонсы: OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч / MForum.ru

11.03. [Новинки] Анонсы: Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов / MForum.ru

10.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч / MForum.ru

10.03. [Новинки] Анонсы: Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru

09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru

09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru

05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: