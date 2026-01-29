Мобильная связь: МТС в Красноярском крае - сотовая связь от МТС пришла в природный парк Ергаки

MForum.ru
29.01.2026,
МТС сообщает о запуске базовых станций LTE в природном парке Ергаки. В новую зону покрытия попали гостиничные комплексы, SPA-центр, кафе и рестораны, горнолыжные трассы с бугельным подъемником и пункты проката горнолыжного снаряжения, памятник природы Ойское озеро, а также прилегающий к парку участок федеральной трассы Енисей.
«Туристическая привлекательность Красноярского края растет с каждым годом - мы видим это как по росту трафика в окрестностях популярных достопримечательностей, так и по появлению новых точек притяжения. Со своей стороны мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру в самых отдаленных локациях региона, чтобы путешественники могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами во время отдыха. Так, за прошлый год мы нарастили покрытие на пляжах Большого (также известного как Парного) и Святого озер, озера Учум, Тубинского и Красноярского водохранилищ, а также в окрестностях популярных пещер - Большой Орешной и Баджейской, куда из Красноярска постоянно прибывают организованные группы», - рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
- -
Интересные факты об этих местах:
Ергаки — природный парк краевого значения, расположенный на юге Красноярского края. Ежегодно его посещают более 120 тысяч человек со всей России. Летом сюда приезжают для треккинга по маркированным тропам парка, ведущим к основным достопримечательностям - перевалу Спящий Саян, скале Висячий Камень, озеру Художников, пику Зуб Дракона и другим. Зимой у подножия парка катаются на снегоходах, сноубордах, беговых и горных лыжах.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги МТС Красноярский край развитие сетей мобильная связь
--
Публикации по теме:
22.01. [Новости компаний] Мобильная связь: МТС в Красноярском крае - LTE покрытие расширено еще на 60 населенных пунктов / MForum.ru
09.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор запустил базовые станции 4G в Манско-Уярском округе / MForum.ru
04.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - расширена сеть LTE в Минусинском округе / MForum.ru
27.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - железная дорога к Абакану и Лесосибирску получила LTE / MForum.ru
21.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - новая базовая станция появилась в поселке Тугач / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru