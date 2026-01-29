Мобильная связь: МТС в Красноярском крае - сотовая связь от МТС пришла в природный парк Ергаки

29.01.2026, MForum.ru

МТС сообщает о запуске базовых станций LTE в природном парке Ергаки. В новую зону покрытия попали гостиничные комплексы, SPA-центр, кафе и рестораны, горнолыжные трассы с бугельным подъемником и пункты проката горнолыжного снаряжения, памятник природы Ойское озеро, а также прилегающий к парку участок федеральной трассы Енисей.

«Туристическая привлекательность Красноярского края растет с каждым годом - мы видим это как по росту трафика в окрестностях популярных достопримечательностей, так и по появлению новых точек притяжения. Со своей стороны мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру в самых отдаленных локациях региона, чтобы путешественники могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами во время отдыха. Так, за прошлый год мы нарастили покрытие на пляжах Большого (также известного как Парного) и Святого озер, озера Учум, Тубинского и Красноярского водохранилищ, а также в окрестностях популярных пещер - Большой Орешной и Баджейской, куда из Красноярска постоянно прибывают организованные группы», - рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ергаки — природный парк краевого значения, расположенный на юге Красноярского края. Ежегодно его посещают более 120 тысяч человек со всей России. Летом сюда приезжают для треккинга по маркированным тропам парка, ведущим к основным достопримечательностям - перевалу Спящий Саян, скале Висячий Камень, озеру Художников, пику Зуб Дракона и другим. Зимой у подножия парка катаются на снегоходах, сноубордах, беговых и горных лыжах.

