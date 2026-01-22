Мобильная связь: МТС в Красноярском крае - LTE покрытие расширено еще на 60 населенных пунктов

22.01.2026, MForum.ru

МТС сообщает о расширении покрытия LTE в 25 округах Красноярского края - покрытие получили еще 60 небольших сел и деревень региона. В среднем, в каждом из населенных пунктов проживает порядка 400 человек. В самом малочисленном из них, в деревне Усть-Тунгуска Енисейского округа, живет чуть более двухсот человек. В самом большом —селе Осиновый Мыс Богучанского округа — порядка 1700 жителей.

Больше всего малых деревень и сел было подключено в Ужурском, Манско-Уярском и Курагинском округах. Среди населенных пунктов есть и старейшие — например, села Темра и Хлоптуново Шарыповского и Большемуртинско-Сухобузимского округов. Первые упоминания об этих поселениях датируются 17 веком.

«В 2025 году наши связисты провели масштабную работу в разных уголках региона. Еще 60 населенных пунктов, где проживает более 27 тысяч человек, мы оцифровали в рамках большого проекта по строительству сети 4G в Красноярском крае. Стабильная связь и мобильный интернет появились и в туристических локациях — в частности, у одного из самых крупных заливов Красноярского водохранилища — залива Сыда, со стороны сел Белоярск и Новая Сыда», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее сообщалось, что МТС закрыла «белые пятна» на популярных трассах Красноярского края — на участках автодорог регионального и муниципального значений «Енисейский тракт», «Шарыпово — Ужур — Балахта», «Саяны», «Курагино — Черемшанка», «Минусинск — Беллык» и других.

