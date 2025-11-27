Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - железная дорога к Абакану и Лесосибирску получила LTE

27.11.2025, MForum.ru

МТС расширила покрытие LTE-сетью в Курагинском и Ачинском округах Красноярского края. Интернет 4G появился на станциях Мальцево и Лапшиха. Сетью МТС смогут пользоваться не только пассажиры электричек, следующих по маршрутам Ачинск — Лесосибирск и Кошурниково — Абакан, но и жители сел Мурино и Лапшиха.

«Мы продолжаем реализацию большого проекта по созданию бесшовной цифровой среды в Красноярском крае. Новые объекты связи выполняют сразу несколько задач: точечная ликвидация белых пятен в покрытии сетями нового поколения и улучшение доступности интернета. В этом году связь МТС пришла в более 120 населенных пунктов региона, включая малые города и населенные пункты края, туристические локации и популярные дорожные артерии», — отметил директор МТС в Красноярском крае.

