Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - железная дорога к Абакану и Лесосибирску получила LTE

MForum.ru
27.11.2025,
МТС расширила покрытие LTE-сетью в Курагинском и Ачинском округах Красноярского края. Интернет 4G появился на станциях Мальцево и Лапшиха. Сетью МТС смогут пользоваться не только пассажиры электричек, следующих по маршрутам Ачинск — Лесосибирск и Кошурниково — Абакан, но и жители сел Мурино и Лапшиха.
«Мы продолжаем реализацию большого проекта по созданию бесшовной цифровой среды в Красноярском крае. Новые объекты связи выполняют сразу несколько задач: точечная ликвидация белых пятен в покрытии сетями нового поколения и улучшение доступности интернета. В этом году связь МТС пришла в более 120 населенных пунктов региона, включая малые города и населенные пункты края, туристические локации и популярные дорожные артерии», — отметил директор МТС в Красноярском крае.
теги: Красноярский край, МТС, развитие сетей
