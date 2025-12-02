Развитие сетей: МТС в Астраханской области - проведено масштабное обновление сети на всей территории области

02.12.2025, MForum.ru

С начала 2025 года, как сообщает компания, запущено 89 новых БС LTE, а также проведена модернизация оборудования во всех районах региона. В результате, по данным компании, скорость мобильного интернета, доступная абонентам, выросла в среднем на 30%.

Наибольшие объемы строительства пришлись на областной центр Астрахань и пригородные зоны, а также на Приволжский, Наримановский, Камызякский, Лиманский, Красноярский, Володарский, Харабалинский и Ахтубинский районы, включая территорию закрытого города Знаменска. Новое оборудование позволило значительно повысить емкость сети, обеспечив жителей и бизнес высокоскоростным мобильным интернетом даже при пиковых нагрузках. Кроме того, в ходе модернизации на ряде станций запущен дополнительный слой LTE в диапазоне 2100 МГц, обеспечивающий более широкое покрытие и стабильную передачу данных.

«Мы системно развиваем цифровую инфраструктуру в Астраханской области, чтобы жители имели равный доступ к современным услугам связи и высокоскоростному интернету. Масштабное обновление сети способствует сокращению цифрового неравенства и формированию комфортной цифровой среды во всех районах области», - отметил технический директор Астраханской области Андрей Кожарин.

Работы по развитию сети LTE продолжатся до конца 2025 года. Приоритетом остается повышение качества связи в социально значимых зонах, местах массового отдыха и перспективных районах.

