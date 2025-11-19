Развитие сетей: МТС в Астраханской области - оператор расширил сеть фиксированного доступа в Астрахани

MForum.ru
19.11.2025,
С начала 2025 года, как сообщает оператор, домашний интернет МТС стал доступен еще почти 10 тысячам астраханских семей: около трети получили возможность подключить услугу впервые, еще порядка 6 тысяч могут оценить результаты модернизации телеком-инфраструктуры в своих домах.
Работы проводились в нескольких районах Астрахани. МТС провела расширение и модернизацию сети как в центральной части города, включая здания, относящиеся к культурному наследию, так и в новых жилых массивах. Интернет-доступ теперь доступен жителям таких жилых комплексов, как ЖК «Семейный», ЖК «Прогресс», ЖК «Гагарин», ЖК «Вишневый сад», ЖК «Бруклин».
«Жители Астрахани активно переходят на облачные сервисы и цифровые решения для дома, поэтому мы продолжаем ускоренно модернизировать фиксированную сеть. Наша задача обеспечить стабильный высокоскоростной интернет не только в новостройках, но и в уже заселенных домах, включая исторический центр», - отмечает технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.
