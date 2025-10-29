Развитие сетей: МТС в Астраханской области - оператор завершил этап строительства БС LTE в малых населенных пунктах

MForum.ru
МТС сообщает о завершении очередного этапа строительства БС LTE в малых населенных пунктах Астраханской области. Сеть усилена в селах Харабалинского, Ахтубинского, Камызякского, Приволжского, Енотаевского, Красноярского, Володарского и Лиманского районов Астраханской области, которые популярны у грибников.
Благодаря запуску новых базовых станций и обновлению оборудования, по данным оператора, скорость мобильного интернета в населенных пунктах выросла в среднем на 25%. В числе сел, где улучшено качество связи: с. Сасыколи и с. Ахтубинка Харабалинского района, с. Садовое Ахтубинского района, с. Новокрасное Володарского, с. Грушево, с. Парыгино, п. Нижненикольский и п. Нижнекалиновский Камызякского района, п. Болдинский Приволжского района, с. Рынок Лиманского района, п. Бузан, п. Вишневый, п. Степной и п. Шмагино Красноярского района, а также Замьяны Енотаевского района.
«Мы системно развиваем сеть LTE в населенных пунктах Астраханской области, чтобы жители могли пользоваться современными цифровыми сервисами на комфортной скорости», - отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.
