CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу

На выставке CES 2026 компания TCL представила необычный смартфон, ориентированный на комфорт для глаз при длительном использовании. Новинка под названием NxtPaper 70 Pro оснащена экраном последнего поколения NxtPaper 4.0, который призван объединить преимущества электронных чернил (E Ink) и полноцветных LCD-панелей, предлагая пользователям «бумагоподобный» опыт для чтения, письма и творчества.

Главной фишкой устройства стала физическая кнопка NxtPaper Key на боковой грани. Она позволяет мгновенно переключаться между тремя режимами отображения:

Color Paper — полноцветный режим для обычного использования.

Ink Paper — режим с пониженной цветностью для чтения.

Max Ink — полностью монохромный чёрно-белый режим, который превращает смартфон в подобие электронной книги.

Именно в режиме Max Ink раскрывается главное преимущество технологии. TCL заявляет, что в этом состоянии смартфон может работать до семи дней при активном чтении и до 26 дней в режиме ожидания — показатели, недостижимые для обычных OLED-смартфонов.

6.78-дюймовый дисплей NxtPaper 4.0 использует нано-матричную литографию для борьбы с бликами и имеет семь сертифицированных технологий защиты глаз. Среди них — снижение синего света до 3.41%, полное отсутствие мерцания (DC-димминг) и возможность снижения яркости до 1 нита для работы в темноте. Цветопередача также обещает быть точной (ΔE < 1).

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300 с 8 ГБ ОЗУ (с виртуальным расширением до 16 ГБ). Устройство поддерживает работу с пером T-Pen для рукописного ввода и творчества, имеет 50-мегапиксельную основную камеру с OIS и защищено по стандарту IP68.

NxtPaper 70 Pro поступит в продажу в феврале 2026 года в Европе, Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и других рынках. Цен версии с 256 ГБ памяти составит 339 евро, вариант на 512 ГБ обойдется в 389 евро. Перо T-Pen и чехол будут продаваться как опциональные аксессуары.

Таким образом, TCL с моделью NxtPaper 70 Pro занимает уникальную нишу, пытаясь решить извечную дилемму между утомляемостью глаз от ярких экранов и необходимостью в полноцветном интерфейсе. Её главными конкурентами станут не обычные смартфоны, а скорее гибридные устройства и продвинутые электронные книги, такие как некоторые модели Huawei MatePad Paper или специальные режимы в смартфонах других брендов.