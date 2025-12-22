Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8

MForum.ru
22.12.2025,
Флагманская серия Honor Magic 8 готовится к серьёзному расширению. Согласно новому отчёту авторитетного китайского инсайдера Fixed Focus Digital, компания ведёт разработку не одного, а сразу трёх новых смартфонов: Magic 8S, Magic 8 Air и Magic 8 RSR.
Слухи о компактной модели ходили давно, и, вероятно, именно ею окажется Magic 8S. Согласно данным инсайдера, устройство получит 6.3-дюймовый плоский OLED-дисплей разрешением 1.5K и поддержкой технологии LTPO для энергоэффективности.
«Сердцем» Magic 8S должен стать грядущий топовый процессор MediaTek Dimensity 9500. Также ожидаются металлическая рамка и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном. Палитра из четырёх цветов — Feather White, Shadow Black, Light Orange и Fairy Purple — намекает на акцент на дизайне и стиле.
Наибольший интерес вызывает Magic 8 Air — новой модели, чьё название прямо указывает на ориентацию на тренд ультратонких устройств, запущенный Apple iPhone Air.
Конкретных спецификаций пока нет, однако ранее поступали сообщения о разработке Honor телефона толщиной всего 5-6 мм с 6.31-дюймовым экраном, 200-мегапиксельной основной камерой, телефото-объективом и аккумулятором около 5500 мАч. Вполне вероятно, что речь шла именно о Magic 8 Air.
Инсайдер также отмечает, что один из будущих аппаратов Honor будет выглядеть «ещё больше похожим на Apple», чем текущая серия Honor 500. Это позволяет предположить, что Magic 8 Air позаимствует ключевые дизайнерские решения у iPhone Air, такие как рекордная тонкость и, возможно, материалы корпуса.
Наименее неожиданным в списке является Magic 8 RSR. Эта модель, как ожидается, станет прямым наследником прошлогоднего Magic 7 RSR — специальной «заряженной» версии. Традиционно RSR-модели практически идентичны Pro-версиям по характеристикам (как, например, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 200 Мп перископ), но могут предлагать уникальные материалы отделки, повышенную производительность или эксклюзивные цвета.
Согласно утечке, презентация двух из трёх новых моделей — Magic 8 Air и Magic 8 RSR — может состояться уже в середине или конце января.
Таким образом, стратегия Honor становится всё более агрессивной и сегментированной. Вместо одного флагмана на все случаи жизни компания готовит целый спектр устройств: классический Pro, доступный Lite, компактный S, ультратонкий Air и максимально мощный RSR, чтобы предложить каждому покупателю именно тот «магический» аппарат, который соответствует его приоритетам.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
17.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Counterpoint ожидают рост цен на микросхемы и снижение поставок смартфонов в 2026 году / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru