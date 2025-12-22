Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8

22.12.2025, MForum.ru

Флагманская серия Honor Magic 8 готовится к серьёзному расширению. Согласно новому отчёту авторитетного китайского инсайдера Fixed Focus Digital, компания ведёт разработку не одного, а сразу трёх новых смартфонов: Magic 8S, Magic 8 Air и Magic 8 RSR.

Слухи о компактной модели ходили давно, и, вероятно, именно ею окажется Magic 8S. Согласно данным инсайдера, устройство получит 6.3-дюймовый плоский OLED-дисплей разрешением 1.5K и поддержкой технологии LTPO для энергоэффективности.

«Сердцем» Magic 8S должен стать грядущий топовый процессор MediaTek Dimensity 9500. Также ожидаются металлическая рамка и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном. Палитра из четырёх цветов — Feather White, Shadow Black, Light Orange и Fairy Purple — намекает на акцент на дизайне и стиле.

Наибольший интерес вызывает Magic 8 Air — новой модели, чьё название прямо указывает на ориентацию на тренд ультратонких устройств, запущенный Apple iPhone Air.

Конкретных спецификаций пока нет, однако ранее поступали сообщения о разработке Honor телефона толщиной всего 5-6 мм с 6.31-дюймовым экраном, 200-мегапиксельной основной камерой, телефото-объективом и аккумулятором около 5500 мАч. Вполне вероятно, что речь шла именно о Magic 8 Air.

Инсайдер также отмечает, что один из будущих аппаратов Honor будет выглядеть «ещё больше похожим на Apple», чем текущая серия Honor 500. Это позволяет предположить, что Magic 8 Air позаимствует ключевые дизайнерские решения у iPhone Air, такие как рекордная тонкость и, возможно, материалы корпуса.

Наименее неожиданным в списке является Magic 8 RSR. Эта модель, как ожидается, станет прямым наследником прошлогоднего Magic 7 RSR — специальной «заряженной» версии. Традиционно RSR-модели практически идентичны Pro-версиям по характеристикам (как, например, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 200 Мп перископ), но могут предлагать уникальные материалы отделки, повышенную производительность или эксклюзивные цвета.

Согласно утечке, презентация двух из трёх новых моделей — Magic 8 Air и Magic 8 RSR — может состояться уже в середине или конце января.

Таким образом, стратегия Honor становится всё более агрессивной и сегментированной. Вместо одного флагмана на все случаи жизни компания готовит целый спектр устройств: классический Pro, доступный Lite, компактный S, ультратонкий Air и максимально мощный RSR, чтобы предложить каждому покупателю именно тот «магический» аппарат, который соответствует его приоритетам.