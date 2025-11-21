Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - новая базовая станция появилась в поселке Тугач

MForum.ru
21.11.2025,
МТС сообщает об установке базовой станции в поселке Тугач Ирбейско-Саянского округа, что обеспечило более чем для 400 местных жителей доступ к мобильному интернету.
Поселок Тугач стал одним из десяти населенных пунктов Ирбейско-Саянского округа, где специалисты МТС установили телеком-оборудование в 2025 году. С начала года сеть появилась также в селах Александровка, Тумаково, Мельничное, Благовещенка, Талое, Кулижниково и Верхняя Уря, а также в деревнях Петропавловка-1 и Каменка. Всего за год цифровой апгрейд получили более четырех тысяч жителей округа. Покрытием сети 4G обеспечены все основные социальные объекты, школы и магазины этих населенных пунктов, - утверждает компания.
«Мы продолжаем реализацию большого проекта по созданию бесшовной цифровой среды в Красноярском крае — в этом году связь МТС пришла в более 120 населенных пунктов региона. Мы целенаправленно развиваем инфраструктуру, чтобы у каждого жителя региона, независимо от места проживания, были равные возможности для работы, образования и общения», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Поселок Тугач известен местным музеем Тугачинского исправительно-трудового лагеря — одного из пунктов Краслага. Музей под открытым небом создали потомки репрессированных, реконструировав быт заключенных, восстановив бараки и хозяйственные здания, где арестанты жили и занимались лесозаготовкой. По разным данным, число заключённых в Тугачлаге составляло от 2 до 4-х тысяч человек.
