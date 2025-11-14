Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - 4G появилось в Толстом Мысе

Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - 4G появилось в Толстом Мысе

14.11.2025, MForum.ru

МТС запустила сеть 4G/LTE в поселке Толстый Мыс Балахтинско-Новосёловского округа. Более 600 жителей населенного пункта, расположенного на юго-западе Красноярского края.

Как утверждает оператор, новое телеком-оборудование МТС обеспечивает высокоскоростным интернетом жителей на территории всего поселка — в жилом массиве и общественно-значимых местах, в частности, в Доме культуры, детском саду, школе, ФАПе, магазинах и отделении почты. А также на территории озера Толстый Мыс поблизости от поселка.

«В этом году мы много работаем над улучшением качества связи в Красноярском крае, активно расширяем покрытие и наращиваем интернет-мощности в малых населенных пунктах региона. На сегодняшний день силами наших связистов к сети LTE подключены более 100 населенных пунктов края, включая малые города и села, ключевые автодороги и туристические локации», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Историческая справка

Посёлок Толстый Мыс получил свое название от горы Толстый Мыс, изначально названной по-хакасски «Тоспах Тигей» — «толстая вершина». Первыми жителями поселка стали переселенцы из Казахстана, Алтая и Урала.

