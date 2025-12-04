Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - расширена сеть LTE в Минусинском округе

04.12.2025, MForum.ru

МТС сообщает о проведенном обновлении телеком-инфраструктуры в Минусинске. Кроме того мобильный интернет 4G/LTE МТС впервые стал доступен жителям сел Восточное, Шошино, Колмакова и Николо-Петровка, а также посёлка Притубинский. Через эти села пролегают дороги к Тубинскому заливу.

Качество покрытия по данным компании улучшилось в микрорайоне Восточный и в микрорайоне №8 Минусинска.

«Минусинский округ привлекает туристов со всего края сочетанием богатой истории и удивительной природы. Так, в Минусинске сохранились великолепные образцы купеческой архитектуры и старинные храмы, а в его окрестностях расположено немало живописных локаций — писаниц, озер и других природных памятников. Чтобы гости «томатного края» могли с комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами, мы регулярно расширяем и модернизируем нашу сеть не только в рекреациях, но и небольших населенных пунктах Минусинского округа», — поделился директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Минусинск негласно называют «томатной столицей» Красноярского края из-за выращивания здесь крупных помидоров разных сортов. Минусинцы выращивают помидоры на своих участках уже более 100 лет, в эту плодородную сибирскую местность плоды завезли ссыльные декабристы. С 2004 года в Минусинске проводится краевой праздник «День Минусинского помидора». В день фестиваля городские улицы становятся большой концертной площадкой, где можно посетить выставки цветов, фруктов и овощей, сельскохозяйственные ярмарки и спортивные состязания, а также поучаствовать или стать зрителем в конкурсе на самый крупный выращенный помидор.

