Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - Зеленая Дубрава получила 4G

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - Зеленая Дубрава получила 4G

06.11.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, МегаФон стал первым, кто обеспечил в горно-таежном поселке Зеленая Дубрава стабильное покрытие сети LTE и скорость передачи данных до 20 Мбит/с.

Зелёная Дубрава стоит обособлено в горно-таёжной местности, вдалеке от оживленных трасс и железнодорожных путей. Расстояние до Красноярска составляет 231 км, а дорога на автомобиле занимает более трёх часов. Населенный пункт состоит из двух улиц и относится к категории «малых». В нем постоянно проживает менее 100 человек. Благодаря установке современного телеком-оборудования стандартов GSM и LTE, качество звонков по достоинству оценят как владельцы смартфонов, так и кнопочных телефонов.

Оператор задействовал "низкочастотный диапазон" для сети LTE, что дает эффективное покрытие в малоэтажной сельской местности. Зелёная Дубрава – один из 15 населённых пунктов Красноярского края, где в этом году впервые появится сотовая связь. МегаФон развивает инфраструктуру в рамках государственной краевой программы «Развитие информационного общества» в партнёрстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

«Когда мы запускаем сеть в таких небольших посёлках, как Зелёная Дубрава, это всегда особенный момент. Здесь каждая базовая станция — как мост между людьми и целым миром возможностей. Для кого-то это шанс работать удалённо, для кого-то — общаться с детьми, а для кого-то — просто почувствовать себя ближе к остальному миру. Мы делаем всё, чтобы «цифровая жизнь» была доступна каждому жителю региона, независимо от того, где он живёт», — комментирует директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.

«Установка базовой станции в поселке Зелёная Дубрава является частью масштабной работы по развитию услуг связи в регионе. В следующем году планируем подключить мобильный интернет в 10 отдаленных населенных пунктах края, а в 9 арктических поселках планируется улучшить мобильный интернет. Все эти мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Экономика данных», – прокомментировал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон Красноярский край развитие сетей

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

18.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - еще 2 малых поселения получили доступ к 4G/LTE / MForum.ru

12.08. [Новости компаний] Развитие сетей: В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data / MForum.ru

23.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - компания развернула LTE в популярных туристических локациях / MForum.ru

04.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор развернул сеть еще в трех малых населенных пунктах / MForum.ru

17.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Красноярском крае - операторская геоаналитика легла в основу новой транспортной стратегии края / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru

05.11. [Новинки] ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru

04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru

04.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru

03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru

31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru

30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru

29.10. [Новинки]  Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru

28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru

27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru

24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: