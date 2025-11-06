Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - Зеленая Дубрава получила 4G

06.11.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, МегаФон стал первым, кто обеспечил в горно-таежном поселке Зеленая Дубрава стабильное покрытие сети LTE и скорость передачи данных до 20 Мбит/с.

Зелёная Дубрава стоит обособлено в горно-таёжной местности, вдалеке от оживленных трасс и железнодорожных путей. Расстояние до Красноярска составляет 231 км, а дорога на автомобиле занимает более трёх часов. Населенный пункт состоит из двух улиц и относится к категории «малых». В нем постоянно проживает менее 100 человек. Благодаря установке современного телеком-оборудования стандартов GSM и LTE, качество звонков по достоинству оценят как владельцы смартфонов, так и кнопочных телефонов.

Оператор задействовал "низкочастотный диапазон" для сети LTE, что дает эффективное покрытие в малоэтажной сельской местности. Зелёная Дубрава – один из 15 населённых пунктов Красноярского края, где в этом году впервые появится сотовая связь. МегаФон развивает инфраструктуру в рамках государственной краевой программы «Развитие информационного общества» в партнёрстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

«Когда мы запускаем сеть в таких небольших посёлках, как Зелёная Дубрава, это всегда особенный момент. Здесь каждая базовая станция — как мост между людьми и целым миром возможностей. Для кого-то это шанс работать удалённо, для кого-то — общаться с детьми, а для кого-то — просто почувствовать себя ближе к остальному миру. Мы делаем всё, чтобы «цифровая жизнь» была доступна каждому жителю региона, независимо от того, где он живёт», — комментирует директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.

«Установка базовой станции в поселке Зелёная Дубрава является частью масштабной работы по развитию услуг связи в регионе. В следующем году планируем подключить мобильный интернет в 10 отдаленных населенных пунктах края, а в 9 арктических поселках планируется улучшить мобильный интернет. Все эти мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Экономика данных», – прокомментировал министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

теги: МегаФон Красноярский край развитие сетей

