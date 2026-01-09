Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда?

Всего несколько лет назад стандартом для смартфонов были экраны с частотой 60 Гц. С развитием процессоров производители начали гонку за плавностью, поднимая планку до 90, 120, а теперь и 165 Гц. Однако вопрос о практической пользе этих цифр, особенно для игр, становится всё более актуальным.

На сегодняшний день частота 120 Гц де-факто стала стандартом как для флагманских Android-устройств, так и для iPhone. Этот показатель обеспечивает заметно более плавную анимацию интерфейса, прокрутку и, при наличии оптимизации, геймплей.

Однако многие производители не останавливаются на достигнутом, превращая частоту обновления в поле для маркетинговой гонки:

  • OnePlus 15 поднял планку до 165 Гц, что, по некоторым данным, стало одной из причин перехода с дисплея 2K на 1.5K разрешение в его последнем флагмане.
  • Игровая серия Honor Win заявляет о рекордных 185 Гц, догоняя специализированные геймерские устройства вроде ASUS ROG Phone 9.

Ключевой вопрос: оправданы ли эти цифры для рядового пользователя, а особенно для геймера? Ответ неоднозначен.

Теоретическое преимущество очевидно: более высокая частота кадров делает движение в игре максимально плавным и отзывчивым, что критически важно в динамичных шутерах и соревновательных проектах.

Однако на практике всё упирается в два серьёзных ограничения:

  1. Поддержка со стороны игр. Подавляющее большинство мобильных игр до сих пор оптимизированы под 60 или максимум 90 кадров в секунду. Список проектов, официально поддерживающих 120 FPS и выше, остаётся крайне коротким.
  2. Мощность железа. Для стабильного рендеринга, скажем, 165 кадров в секунду в течение длительной игровой сессии требуется огромная вычислительная мощность, которая приводит к перегреву и быстрому разряду батареи.

Часто производители используют технологию интерполяции кадров, когда процессор искусственно «дорисовывает» промежуточные кадры между реально отрисованными. Это создаёт видимость более высокой плавности, но может добавлять задержку ввода (input lag), что для геймеров зачастую хуже, чем немного менее плавная, но отзывчивая картинка.

Таким образом, гонка за герцами в экранах сегодня во многом остаётся маркетинговым ходом, демонстрирующим технологическое лидерство. Для среднестатистического пользователя разница между 120 Гц и 165/185 Гц в повседневном использовании будет практически незаметна.

Реальную пользу сверхвысокие частоты принесут лишь тогда, когда:

  • Разработчики игр массово начнут оптимизировать проекты под новые стандарты.
  • Появятся более энергоэффективные процессоры и системы охлаждения, способные стабильно выдавать такой уровень производительности без компромиссов.

Пока же выбор смартфона с экраном 120 Гц выглядит наиболее сбалансированным и практичным решением, которое гарантирует превосходную плавность уже сегодня без переплаты за «будущее», которое ещё не наступило.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

