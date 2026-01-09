Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда?

MForum.ru
09.01.2026,
Всего несколько лет назад стандартом для смартфонов были экраны с частотой 60 Гц. С развитием процессоров производители начали гонку за плавностью, поднимая планку до 90, 120, а теперь и 165 Гц. Однако вопрос о практической пользе этих цифр, особенно для игр, становится всё более актуальным.
На сегодняшний день частота 120 Гц де-факто стала стандартом как для флагманских Android-устройств, так и для iPhone. Этот показатель обеспечивает заметно более плавную анимацию интерфейса, прокрутку и, при наличии оптимизации, геймплей.
Однако многие производители не останавливаются на достигнутом, превращая частоту обновления в поле для маркетинговой гонки:
Ключевой вопрос: оправданы ли эти цифры для рядового пользователя, а особенно для геймера? Ответ неоднозначен.
Теоретическое преимущество очевидно: более высокая частота кадров делает движение в игре максимально плавным и отзывчивым, что критически важно в динамичных шутерах и соревновательных проектах.
Однако на практике всё упирается в два серьёзных ограничения:
Часто производители используют технологию интерполяции кадров, когда процессор искусственно «дорисовывает» промежуточные кадры между реально отрисованными. Это создаёт видимость более высокой плавности, но может добавлять задержку ввода (input lag), что для геймеров зачастую хуже, чем немного менее плавная, но отзывчивая картинка.
Таким образом, гонка за герцами в экранах сегодня во многом остаётся маркетинговым ходом, демонстрирующим технологическое лидерство. Для среднестатистического пользователя разница между 120 Гц и 165/185 Гц в повседневном использовании будет практически незаметна.
Реальную пользу сверхвысокие частоты принесут лишь тогда, когда:
Пока же выбор смартфона с экраном 120 Гц выглядит наиболее сбалансированным и практичным решением, которое гарантирует превосходную плавность уже сегодня без переплаты за «будущее», которое ещё не наступило.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru