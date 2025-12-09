Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор запустил базовые станции 4G в Манско-Уярском округе

MForum.ru
09.12.2025,
МТС сообщает о завершении работ по запуску в эфир новых базовых станций и расширении покрытия 4G/LTE в Манско-Уярском округе Красноярского края. Новые площадки начали обеспечивать покрытие сети в 18 населенных пунктах, где живет более 20 тысяч человек.
Работы по модернизации телеком-оборудования МТС в регионе стартовали в начале 2025 года. С этого момента голосовая связь и мобильный интернет 4G впервые появились в селах Кияй, Кой, Восточное, Стойба, Степной Баджей, поселках Мина, Запасной Имбеж, Роща, Большой Унгут, Жержул и Колбинский, а также в деревнях Выезжий Лог, Правый и Сосновка. Улучшения качества связи МТС могут заметить также жители посёлка Первоманск, деревни Кускун, сел Шалинское и Иннокентьевка.
«Путешественников со всего края в Манско-Уярский округ привлекают природные достопримечательности, в частности, знаменитые пещеры и древние писаницы. В зону нашего нового покрытия как раз вошли окрестности популярных пещер — Большой Орешной и Баджейской, куда из Красноярска постоянно прибывают организованные группы. Качественный интернет позволит туристам пользоваться в дороге навигатором и онлайн-банкингом, слушать музыку онлайн, искать в информацию для поездки», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
