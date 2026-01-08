Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K

08.01.2026, MForum.ru

Компания Realme существенно усилила своё присутствие на индийском рынке планшетов, представив новую модель Realme Pad 3. Устройство, анонсированное вместе со смартфонами серии 16 Pro и новыми наушниками, делает ставку на три ключевых элемента: дисплей высокого разрешения, автономность и поддержку мобильных сетей пятого поколения, позиционируя себя как универсальный инструмент для продуктивной работы и развлечений.

Realme Pad 3 получил 11.61-дюймовый LCD-экран с нестандартным соотношением сторон 7:5, которое считается оптимальным для веб-сёрфинга и работы с документами. Панель отличается высоким разрешением 2.8K (2800 x 2000 пикселей), поддерживает адаптивную частоту обновления 120 Гц и частоту опроса касаний 240 Гц для отзывчивого управления. Несмотря на большую батарею, толщина корпуса составляет всего 6.6 мм, а вес — 578 граммов.

Основой аппаратной платформы стал специально оптимизированный чипсет MediaTek Dimensity 7300-Max, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти (с поддержкой виртуального расширения) и до 256 ГБ встроенного хранилища (с возможностью увеличения до 2 ТБ картой microSD). Планшет предлагается в двух версиях: с модулем Wi-Fi 5 и с полноценной поддержкой 5G, что обеспечивает высокоскоростной мобильный интернет в дороге.

Главным инженерным достижением можно считать аккумуляторную батарею рекордной для этого класса ёмкости — 12 200 мАч. Она поддерживает быструю проводную зарядку 45 Вт и обратную зарядку мощностью 6.5 Вт для других устройств. Планшет работает на оболочке Realme UI 7.0, основанной на Android 16.

Realme Pad 3 уже доступен для предзаказа в двух цветах (Space Grey и Champagne Gold) и трёх конфигурациях: 8/128 ГБ (Wi-Fi) за 26 999 индийских рупий, 8/128 ГБ (5G) с ценой 29 999 индийских рупий и 8/256 ГБ (5G), который обойдется в 31 999 индийских рупий.

Продажи стартуют 16 января через Flipkart, официальный сайт и офлайн-магазины. В качестве стартовых бонусов предлагаются скидки до 2000 рупий при оплате картой и рассрочка до 6 месяцев. Отдельно за 2999 рупий будет продаваться совместимый стилус Realme Smart Pen.

С таким набором характеристик Realme Pad 3 готов составить серьёзную конкуренцию лидерам сегмента, таким как Samsung Galaxy Tab S9 FE и Xiaomi Pad 6, предлагая более доступную 5G-версию и одну из самых ёмких батарей на рынке.