Мобильная связь: МТС в Красноярском крае - за 2 года оператор запустил более 350 БС LTE

19.02.2026,
МТС делится подробностями расширения покрытия сети 4G и обновления телеком-оборудования в Красноярском крае. В ходе строительства и модернизации сети в 2024-2025 году в эфир было выведено более 350 БС LTE. Прирост покрытия 4G/LTE в регионе за год составил более 10%, а за последние 5 лет - 25%.
Работы по установке нового телеком-оборудования и модернизации ранее развернутых мощностей МТС охватили более 280 населенных пунктов края. По оценкам компании, улучшение качества связи и новые скорости могут оценить более 400 тысяч жителей региона. В ряде населенных пунктов связь впервые появилась благодаря МТС, как, например, в поселке Кытат Ачинского округа, где живет чуть более 400 человек.
Округами-лидерами по приросту покрытия МТС стали Ужурский, Шарыповский, Минусинский, Канский и Назаровский, где компания за год выпустила в эфир совокупно более 80 БС. Ёмкость сети и скорость мобильного интернета выросли и в малых городах региона за счет модернизации телеком-оборудования. Цифровой апгрейд коснулся Лесосибирска, Канска, Енисейска, Ужура, Шарыпово, Зеленогорска и Минусинска.
Новые базовые станции МТС были запущены также на участках популярных в регионе автодорог, в частности, федеральной трассы «Сибирь», а также артерий, связывающих округа региона друг с другом и с Красноярском. Сетью накрыло «белые пятна» на таких трассах, как «Енисейский тракт», «Богучаны - Кодинск», «Ачинск - Ужур - Троицкое», «Минусинск-Беллык», «Новоалтатка - Крутоярский», «Роща - Балай». Новое покрытие позволит автопутешественникам строить маршруты в навигаторе и оставаться на связи в пути.
«За прошлый год наши связисты запустили площадок сотовой связи больше, чем за последние три года вместе взятые - это колоссальная работа с учетом непростой географии Красноярского края. Наша стройка и модернизация охватила практически все округа региона. Так, к концу года 98% жителей Красноярского края получили возможность пользоваться связью 4G от МТС. Конечно же, мы не обошли вниманием и туристические направления: окрестности Тубинского и Красноярского водохранилищ, пляжи Большого озера и озера Учум, населенные пункты, прилегающие к Большой Орешной и Баджейской пещерам, а еще усилили покрытие в районе восточного входа в нацпарк «Красноярские Столбы» и запустили связь в «Ергаках», - отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
