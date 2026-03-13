Мобильная связь: Билайн в Хакасии - сеть 4G расширена на 35% в 2025 году

MForum.ru
13.03.2026,
Билайн сообщает, что за 2025 год количество базовых станций с поддержкой 4G в республике Хакасия выросло примерно на 35%. Большинство новых станций запущено в местах, где требовалось улучшить качество покрытия.
В 2025 году оборудование модернизировано, в частности, в Саяногорске и Сорске, в селах Целинное, Московское, Бея и аале Райков, поселке Малые-Арбаты. Связь 4G развернута в селах Бирикчуль, Имек, Полтаков, Новоенисейка, Орджоникидзевское, Приисковое, деревнях Толчея, Богословка, Верхняя Сея, пгт Коммунар, аале Илиморов.
В деревне Казановка, аале Доможаков, селах Новороссийское, Бутрахты 4G запущен за счет рефарминга - перераспределения частот. Благодаря добавлению дополнительной частоты увеличена дальность покрытия в поселке Вершина Теи, селах Боград, Бондарево, Очуры, Таштып.
В рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства (подключения населенных пунктов до 500 человек) 4G Билайна появился в селах Нижняя База, Анчул, деревнях Летник, Таежная, Белелик, Верхний Имек, поселках Верх-Таштып, Нижний Матур, Большие Арбаты, Печегол, Харой, Буденовка, аале Ах-Хол.
Связь 4G также обеспечена на горнолыжном курорте Приисковое.
«Особый фокус 2025 года - это сравнительно небольшие населенные пункты республики. Мы в Билайне стремимся к тому, чтобы каждый житель нашей страны мог получать услуги связи на равных, будь то жители крупных городов или малых деревень. Наши технические специалисты применяют наиболее эффективные и зарекомендовавшие себя решения, чтобы увеличить охват территории покрытия 4G и надежность сигнала», - отметил директор отделения Билайна в Хакасии Павел Умнов.
теги: мобильная связь развитие сетей Билайн Вымпелком республика Хакасия
