ЦОДы: В Антарктиде запустили экспериментальный сервер, который будет исполнять функции ЦОД

12.03.2026,
Это проект хостинг-провайдера RUVDS совместно с Университетом морской практики и Арктического туризма и компанией «Стратонавтика». Устройство собрано в концепции минимального энергопотребления и предназначено для решения научных задач. Сервер запущен на станции Беллинсгаузен.
Оборудование доставлялось из Росси в Аргентину, в город Ушайя, а из него морем через пролив Дрейка.
У компании уже был опыт запуска «ЦОД» на Северном полюсе, но проект в Антарктиде более масштабный, а его логистика сложнее.
После нескольких месяцев эксплуатации сервера в условиях Антарктиды, планируется передать оборудование в пользование сотрудникам станции.
В комплект оборудования, доставленного на Беллинсгаузен, вошло защищенное серверное оборудование, успешно выдержавшее доставку, а также «приемник сигнала» с неназванного космического аппарата (наверное, все же не только приемник, а приемопередатчик?).
Интересно, идет ли речь о российском или зарубежном космическом аппарате?
Транспортировка оборудования на станцию проходила при поддержке «Стратонавтики».
«Это был непростой маршрут. Благо, всё прошло благополучно, и сервер готов к работе с пользователями. Конечно, это экспериментальный некоммерческий проект, но, являясь настоящим дата-центром, служит доказательством перспектив работы серверного оборудования в самых тяжелых условиях. Уверен, этот опыт пригодится в том числе и для освоения Русского Севера», - подчеркнул Денис Ефремов, основатель «Стратонавтики».
