ЦОДы: Компания Adani Enterprises заявила, что инвестирует в ЦОДы, готовые к ИИ, $100 млрд к 2035 году

Как это нынче модно, компания обещает, что все ЦОДы будут опираться на использование "возобновляемых источников энергии", что важнее, речь идет о ЦОД, "готовых к использованию ИИ".

В Индии растут инвестиции в инфраструктуру ИИ, как от глобальных компаний, включая Google, Amazon, M* и Microsoft, так и от местных - Reliance и TCS.

По оценкам Adani ее инициатива привлечет порядка $150 млрд в смежные отрасли, включая суверенные облачные платформы и производство серверов. И за ближайшие 10 лет создаст в Индии экосистему инфраструктуры ИИ стоимостью $250 млрд.

До сих пор Индия оставалась на периферии бума искусственного интеллекта из-за отсутствия значительных мощностей по производству микросхем, но ситуация начинает быстро меняться.

Конгломерат, занимающийся портами и электроэнергетикой, будет развивать свои существующие мощности ЦОД мощностью 2 ГВт и масштабировать их до 5 ГВт, чтобы создать крупнейшую в мире интегрированную платформу центров обработки данных, говорится в сообщении, без указания сроков.

Кроме того, Adani инвестирует $55 млрд в расширение своего портфеля возобновляемой энергии, который будет включать одну из крупнейших в мире систем хранения энергии на основе батарей.

Компания Adani уже сотрудничает с Google, которая обязалась инвестировать $15 млрд в течение 5 лет в строительство ЦОД ИИ, что является ее крупнейшей инвестицией в Индии за всю историю.

На этой неделе Adani заявила о расширении существующего партнерства с Walmart и открытии нового партнерского проекта Flipkart для развития второго ЦОД ИИ.

по материалам Reuters

Очень разумный подход - планы создания гигаваттных ЦОД в тандеме с мощностями электрогенерации.

теги: тренды ЦОДы ИИ-ЦОД ЦОД ИИ Индия искусственный интеллект

