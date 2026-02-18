ЦОДы: Компания Adani Enterprises заявила, что инвестирует в ЦОДы, готовые к ИИ, $100 млрд к 2035 году

MForum.ru
18.02.2026,
Как это нынче модно, компания обещает, что все ЦОДы будут опираться на использование "возобновляемых источников энергии", что важнее, речь идет о ЦОД, "готовых к использованию ИИ".
В Индии растут инвестиции в инфраструктуру ИИ, как от глобальных компаний, включая Google, Amazon, M* и Microsoft, так и от местных - Reliance и TCS.
По оценкам Adani ее инициатива привлечет порядка $150 млрд в смежные отрасли, включая суверенные облачные платформы и производство серверов. И за ближайшие 10 лет создаст в Индии экосистему инфраструктуры ИИ стоимостью $250 млрд.
До сих пор Индия оставалась на периферии бума искусственного интеллекта из-за отсутствия значительных мощностей по производству микросхем, но ситуация начинает быстро меняться.
Конгломерат, занимающийся портами и электроэнергетикой, будет развивать свои существующие мощности ЦОД мощностью 2 ГВт и масштабировать их до 5 ГВт, чтобы создать крупнейшую в мире интегрированную платформу центров обработки данных, говорится в сообщении, без указания сроков.
Кроме того, Adani инвестирует $55 млрд в расширение своего портфеля возобновляемой энергии, который будет включать одну из крупнейших в мире систем хранения энергии на основе батарей.
Компания Adani уже сотрудничает с Google, которая обязалась инвестировать $15 млрд в течение 5 лет в строительство ЦОД ИИ, что является ее крупнейшей инвестицией в Индии за всю историю.
На этой неделе Adani заявила о расширении существующего партнерства с Walmart и открытии нового партнерского проекта Flipkart для развития второго ЦОД ИИ.
по материалам Reuters
Очень разумный подход - планы создания гигаваттных ЦОД в тандеме с мощностями электрогенерации.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: тренды ЦОДы ИИ-ЦОД ЦОД ИИ Индия искусственный интеллект
--
Публикации по теме:
18.02. [Новости компаний] Проводной интернет: Согласно проекту Минцифры, провайдеры смогут расторгнуть договор с абонентом, не согласным на замену медной линии на оптику в ходе плановых работ провайдера / MForum.ru
18.02. [Новости компаний] ЦОДы: МегаФон запустил ЦОД в Хабаровском крае / MForum.ru
18.02. [Новости компаний] Мобильная связь: МТС в Забайкалье - обновлено оборудование сети LTE в поселке Ключевский / MForum.ru
17.02. [Новости компаний] Спутниковая связь: Eutelsat объявила о получении финансирования в размере около 1 млрд евро для закупки спутников для своей LEO-группировки OneWeb / MForum.ru
17.02. [Новости компаний] Спутниковая связь: SpaceX готовится к IPO и это ставит под вопрос перспективы конкурирующих компаний / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Lava Bold N2 4G — обновлённый дизайн, улучшенная защита и Android 15 Go за $82 / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Star 3 — сверхбюджетный Android 15 Go с защитой IP64 и чистым ПО / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Samsung подтвердила анонс Galaxy S26 25 февраля, но полные спецификации и цены раскрыты до премьеры / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite засветился в Geekbench с чипом Dimensity 7100 и Android 16 «из коробки» / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Oppo K14x — эволюция бюджетника с батареей 6500 мАч и зарядкой 45 Вт / MForum.ru
11.02. [Новинки] Слухи: Oppo тестирует батарею ёмкостью 8500 мАч для будущего флагмана / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонсы: itel A100 — бюджетник с 90 Гц дисплеем, защитой по армейскому стандарту и бесплатными звонками без сети / MForum.ru
10.02. [Новинки] Анонс: Samsung Galaxy F70e — доступная новинка с экраном 120 Гц, но на старом «железе» / MForum.ru