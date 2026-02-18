ЦОДы: МегаФон запустил ЦОД в Хабаровском крае

18.02.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске ЦОД в Хабаровском крае. Этот объект усилит цифровую инфраструктуру оператора на Дальнем Востоке, создаст условия для развития в регионе современных технологий.

ЦОД поддерживает высокую надёжность работы телеком-сети оператора, позволяет управлять потоками данных, которые генерируют пользователи МегаФона в восточных регионах страны. Объект построен по модульной технологии, что позволяет поэтапно наращивать мощность до 1 мегаватта и 110 стоек.

По данным оператора, ЦОД "соответствует мировым стандартам", он, в частности, оснащен системой резервирования (в ЦОДах обычно резервируют, как электропитание, так и охлаждение, а также линии, соединяющие ЦОД и цифровые магистрали). Необходимые технические мероприятия можно проводить без остановки работы оборудования, что гарантирует непрерывность предоставления передачи данных для пользователей. Мониторинг всех систем ЦОД обеспечен в круглосуточном режиме, а комплексная система безопасности с автоматическим пожаротушением обеспечивает защиту машинных залов и служебных помещений.

Обычно, говоря о "мировых стандартах", приводят данные о соответствии ЦОДа требованиям международной системы классификации ЦОД от Uptime Institute. Она, в частности, определяет уровни (Tier) надёжности и отказоустойчивости инфраструктуры, основываясь на конкретных требованиях к архитектуре, резервированию компонентов и процедурам обслуживания. Чем выше уровень Tier, тем больше резервирования, меньше вероятность простоя и выше стоимость. Существует четыре уровня: Tier I, Tier II, Tier III и Tier IV. Каждый последующий уровень включает требования предыдущих.

«Создание современного дата-центра - это фундамент для цифрового развития всего дальневосточного региона. Его мощность закрывает текущие потребности в обработке и хранении данных, как в Хабаровском крае, так и на смежных территориях, а также имеет перспективный запас для обеспечения растущей пользовательской нагрузки. Объект, построенный на Дальнем Востоке с ноля, соответствует современным требованиям к ЦОД и уже включен в геораспределенную сеть дата-центров МегаФона, охватывающих территорию страны с запада до востока», - отметил технический директор Алексей Титов.

У МегаФона - более 115 ЦОД в России. В 2025 году новые ЦОДы с возможностью дальнейшего расширения построены в Твери, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Решение оператора о развитии сети собственных дата-центров было обусловлено ростом объема пользовательских данных, необходимостью обеспечить качественную обработку высоконагруженных потоковых данных под будущие задачи бизнеса и усиление надежности сервисов. Было бы интересно узнать общее число серверов или общее число стоек МегаФон, но такие данные оператор в сообщении не привел.

теги: МегаФон Хабаровский край ЦОДы ЦОД центры обработки данных

