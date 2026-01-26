Искусственный интеллект: В России создадут суверенный ИИ?

MForum.ru
26.01.2026,
В России создается "штаб по ИИ", с задачей разработать и утвердить национальный план внедрения ИИ в экономику, соцсферу и госуправление к 1 июня 2026 года.
Для координации будет создана специальная межведомственная комиссия при президенте и «штаб» для координации.
Участвовать в этой работе должны Банк России, Сбербанк, Яндекс, другие компании «Альянса в сфере ИИ», а также госорганы и регионы.
Ключевые задачи: приоритетное использование российских моделей генеративного ИИ в госуправлении и критической инфраструктуре, развитие собственной электронной компонентной базы и масштабное строительство ЦОД.
Давайте посмотрим, что нам это может дать, какие могут быть плюсы и чем за это, вероятно, придется заплатить:
🔸 В условиях санкций и разрыва технологических цепочек развитие собственного ИИ — вопрос технологического суверенитета и национальной безопасности.
🔹 Жёсткий курс на импортозамещение может лишить российскую отрасль ИИ доступа к самым передовым мировым разработкам. Это может привести к созданию менее мощных и универсальных «эрзац-версий» моделей.
🔸 Можно ожидать концентрации ресурсов на развитии инфраструктуры ЦОД (а хорошо бы еще и на энергетике), подготовке кадров, а главное - снижении административных барьеров, что могло бы ускорить внедрение ИИ в госсекторе.
🔹 Чтобы развить суверенный ИИ мирового уровня, необходимы гигантские инвестиции в чипы, энергию и инфраструктуру, а также свободный обмен идеями. Догнать американские и китайские передовые модели не получится.
🔸 Может ускориться внедрение ИИ в приоритетных сферах - госуправлении и оборонной сфере, в отраслях с госучастием.
🔹 Возникнет проблема качества данных и идеологической нагрузки. Модели обучат на данных о "российской культуре, истории и ценностях", это может снизить их универсальность.
🔸 Поддержка на госуровне может дать стимул для роста российских компаний-разработчиков (в оптимальном сценарии)
🔹 Акцент на госзаказ и безопасность может сместить фокус с коммерческих инноваций. Также ИИ может применяться для цензуры и контроля информации.
В итоге может получиться, что ускорится внедрение "суверенного ИИ" в государственном секторе и критической инфраструктуре, где есть прямой административный ресурс. Строительство инфраструктуры, необходимой для ИИ. Но, с другой стороны, мы потеряем в возможностях качества и универсальности моделей из-за ограниченного доступа к данным, чипам и глобальному научному обмену.
💎 Инициатива была неизбежной в текущих геополитических условиях для обеспечения базового технологического суверенитета и решения конкретных государственных задач. Однако она связана с фундаментальным компромиссом: страна, вероятно, получит более контролируемый и узкоспециализированный ИИ для внутренних нужд, но потеряет потенциал лидерства в создании моделей общего назначения мирового уровня и может потерять возможность пользования зарубежными, более развитыми, моделями ИИ.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: искусственный интеллект ИИ ЦОДы госрегулирование суверенный ИИ суверенизация ИИ
--
Публикации по теме:
25.01. [Новости компаний] Искусственный интеллект. ИИ ЦОДы: 1 МВт на стойку ИИ ЦОД - идем к новому де-факто стандарту / MForum.ru
21.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Японии наблюдается рост спроса на электроэнергию в связи с развитием центров обработки данных и производством микросхем / MForum.ru
15.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: OpenAI планирует выпустить собственный чип ИИ на техпроцессе TSMC N3 к концу 2026 года, а второе поколение планирует на техпроцессе A16 / MForum.ru
11.01. [Новости компаний] ЦОДы и ИИ: Будущее интеллектуальной инфраструктуры / MForum.ru
11.01. [Новости компаний] Искусственный интеллект: ИИ в Китае - мощный рост, но лидерство США пока неоспоримо / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru