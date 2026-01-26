Искусственный интеллект: В России создадут суверенный ИИ?

26.01.2026, MForum.ru

В России создается "штаб по ИИ", с задачей разработать и утвердить национальный план внедрения ИИ в экономику, соцсферу и госуправление к 1 июня 2026 года.

Для координации будет создана специальная межведомственная комиссия при президенте и «штаб» для координации.

Участвовать в этой работе должны Банк России, Сбербанк, Яндекс, другие компании «Альянса в сфере ИИ», а также госорганы и регионы.

Ключевые задачи: приоритетное использование российских моделей генеративного ИИ в госуправлении и критической инфраструктуре, развитие собственной электронной компонентной базы и масштабное строительство ЦОД.

Давайте посмотрим, что нам это может дать, какие могут быть плюсы и чем за это, вероятно, придется заплатить:

🔸 В условиях санкций и разрыва технологических цепочек развитие собственного ИИ — вопрос технологического суверенитета и национальной безопасности.

🔹 Жёсткий курс на импортозамещение может лишить российскую отрасль ИИ доступа к самым передовым мировым разработкам. Это может привести к созданию менее мощных и универсальных «эрзац-версий» моделей.

🔸 Можно ожидать концентрации ресурсов на развитии инфраструктуры ЦОД (а хорошо бы еще и на энергетике), подготовке кадров, а главное - снижении административных барьеров, что могло бы ускорить внедрение ИИ в госсекторе.

🔹 Чтобы развить суверенный ИИ мирового уровня, необходимы гигантские инвестиции в чипы, энергию и инфраструктуру, а также свободный обмен идеями. Догнать американские и китайские передовые модели не получится.

🔸 Может ускориться внедрение ИИ в приоритетных сферах - госуправлении и оборонной сфере, в отраслях с госучастием.

🔹 Возникнет проблема качества данных и идеологической нагрузки. Модели обучат на данных о "российской культуре, истории и ценностях", это может снизить их универсальность.

🔸 Поддержка на госуровне может дать стимул для роста российских компаний-разработчиков (в оптимальном сценарии)

🔹 Акцент на госзаказ и безопасность может сместить фокус с коммерческих инноваций. Также ИИ может применяться для цензуры и контроля информации.

В итоге может получиться, что ускорится внедрение "суверенного ИИ" в государственном секторе и критической инфраструктуре, где есть прямой административный ресурс. Строительство инфраструктуры, необходимой для ИИ. Но, с другой стороны, мы потеряем в возможностях качества и универсальности моделей из-за ограниченного доступа к данным, чипам и глобальному научному обмену.

💎 Инициатива была неизбежной в текущих геополитических условиях для обеспечения базового технологического суверенитета и решения конкретных государственных задач. Однако она связана с фундаментальным компромиссом: страна, вероятно, получит более контролируемый и узкоспециализированный ИИ для внутренних нужд, но потеряет потенциал лидерства в создании моделей общего назначения мирового уровня и может потерять возможность пользования зарубежными, более развитыми, моделями ИИ.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: искусственный интеллект ИИ ЦОДы госрегулирование суверенный ИИ суверенизация ИИ

--