Микроэлектроника: OpenAI планирует выпустить собственный чип ИИ на техпроцессе TSMC N3 к концу 2026 года, а второе поколение планирует на техпроцессе A16

Компания TSMC сегодня проведет конференцию по финитогам, сосредоточив внимание на спросе на передовые технологические процессы.

Но уже известно, что OpenAI планирует выпустить собственный чип ИИ под кодовым названием Titan к концу 2026 года, используя техпроцесс N3 компании TSMC. В отчете также отмечается, что второе поколение (Gen 2) чипа планируется на еще более совершенном техпроцессе A16.

Собственный ASIC ИИ-чип OpenAI, как ожидается, будет спроектирован при помощи Broadcom.

Массовое производство, как ожидается, начнется 2H2026, параллельно будет идти разработка чипа Gen 2, - Titan 2.

OpenAI сотрудничает с несколькими производителями чипов и в настоящее время использует серверные системы ИИ от Nvidia и AMD.

Использование собственного кастомизированного ASIC, как ожидается, позволит обеспечить более точную настройку больших языковых моделей OpenAI. В перспективе ожидается сосуществование ASIC и универсальных графических процессоров в инфраструктуре OpenAI.

Компания может столкнуться с проблемами в доступе к достаточным производственным мощностям. Google, Nvidia и AMD уже зарезервировали значительную долю мощностей TSMC. В OpenAI могут столкнуться с трудностями в достижении масштабов выпуска своих ASIC, необходимых для их экономически обоснованного производства.

OpenAI также работает с Samsung над инициативами в области конечных устройств с ИИ.

В частности, источники утверждают, что наушники OpenAI Sweetpea с ИИ будут использовать 2-нм чип, возможно, из флагманской линейки Exynos от Samsung. Для обеспечения отклика в реальном времени наушники, как ожидается, будут сочетать обработку на устройстве с облачными моделями.

В отчете отмечается, что аппаратная стратегия OpenAI подразумевает сочетание носимых устройств, таких как наушники, и ИИ-сервисов, стремясь повторить экосистему Apple.

