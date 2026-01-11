Аналитика: В PwC прогнозируют расцвет сегмента заказных ИС

11.01.2026, MForum.ru

Логические полупроводники принято делить на две больших категории:

микросхемы общего назначения

микросхемы, предназначенные для конкретных приложений.

Микросхемы общего назначения предназначены для решения широкого спектра задач, обеспечивая гибкость в поддержке различных рабочих нагрузок, они не слишком ограничивают обновления ПО. Однако эта универсальность как правило достигается ценой того, что микросхемы общего назначения не обладают высокой эффективностью в решении высокоспециализированных вычислительных задач.

Иное дело - микросхемы, разработанные специально под конкретные приложения. Эти микросхемы получают все больше распространение, поскольку при решении специализированных задач они показывают намного большую эффективность (вычислительную или энергетическую, а также надежность), чем микросхемы общего назначения. Они, однако, предлагают меньшую гибкость по сравнению с микросхемами общего назначения.

Категория микросхем, предназначенных для конкретных приложений, включает два ключевых сегмента: ASSP и ASIC. ASSP-микросхемы ориентированы на более широкий сегмент рынка или область применения, тогда как ASIC-микросхемы — это высокоспециализированные чипы, обычно разработанные для конкретного продукта или ограниченного круга клиентов.

Высокие затраты на разработку и проблемы избыточно широкой спецификации, характерные для ASSP-микросхем, стимулируют спрос на ASIC. Однако, учитывая высокоспециализированный характер ASIC, ограничивающий их применение, обеспечение ценовой конкурентоспособности за счет достаточного объема производства стало проблемой. По мере развития ASIC-микросхем, спрос на специализированные архитектуры может возрасти, что, в свою очередь, создаст благоприятный цикл для повышения ценовой конкурентоспособности ASIC и дальнейшего роста этого сегмента.

по материалам отчета PwC “Semiconductor and Beyond”

теги: аналитика прогнозы специализированные микросхемы ASIC PwC Semiconductor and Beyond 2026

