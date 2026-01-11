Микроэлектроника: Краткий обзор отчета PwC “Semiconductor and Beyond”

11.01.2026, MForum.ru

🔹 Общий контекст

Отчёт PwC посвящён стратегической трансформации мировой полупроводниковой отрасли на горизонте 2025–2035 годов. Авторы рассматривают полупроводники не как отдельную индустрию, а как фундаментальную инфраструктуру цифровой экономики, от которой напрямую зависят ИИ, оборона, энергетика, телеком, транспорт и промышленная автоматизация.

💡 Ключевая идея документа: полупроводники переходят из категории коммерческого продукта в категорию геоэкономического и геополитического ресурса.

1. Структурные сдвиги в отрасли

PwC выделяет несколько долгосрочных сдвигов, которые меняют логику развития отрасли:

1.1 От миниатюризации — к системной инженерии

Закон Мура утрачивает универсальность. Рост производительности всё чаще обеспечивается за счёт:

гетерогенной интеграции,

чиплетных архитектур,

современных технологий упаковки (2.5D / 3D),

специализированных ускорителей.

В целом фокус смещается с транзистора на систему.

1.2 Рост роли компаний, фокусирующихся на разработке, а не на производстве.

Компании без собственных фабрик (fabless) и поставщики IP усиливают влияние, в то время как:

стоимость одного передового fab-проекта превышает $20–30 млрд,

технологические риски концентрируются у ограниченного числа производителей.

2. Геополитика и фрагментация цепочек поставок

Отчёт подчёркивает, что глобальная полупроводниковая экосистема вступила в фазу регионализации.

2.1 Формирование технологических блоков

PwC фиксирует устойчивое формирование трёх макрорегионов:

США + союзники,

Китай,

условно «нейтральные» производственные хабы (Юго-Восточная Азия, Индия).

Каждый блок стремится:

локализовать критические этапы производства,

снизить зависимость от внешних поставщиков,

защитить интеллектуальную собственность.

2.2. Рост роли государства

Господдержка (CHIPS Act, европейские программы, азиатские субсидии) становится не исключением, а нормой. При этом:

эффективность инвестиций сильно зависит от качества экосистемы,

«просто построить фабрику» недостаточно без кадров, оборудования и цепочек разработки.

3. Экономика и рынок

3.1. Рост сохраняется, но становится неравномерным

PwC прогнозирует устойчивый рост отрасли, однако подчёркивает:

цикличность спроса усиливается,

классическая память и массовая логика становятся менее маржинальными,

максимальный рост ожидается в сегментах ИИ, автоэлектроники, обороны и edge-вычислений.

3.2. Смещение ценности вверх по цепочке

Наибольшую долю добавленной стоимости получают:

архитектура,

программно-аппаратная со-оптимизация,

экосистемы (SDK, компиляторы, модели).

Производство без контроля над архитектурой всё чаще превращается в капиталоёмкий сервис с ограниченной маржой.

4. Кадровый и технологический дефицит

Отдельный акцент сделан на системных ограничениях роста:

острый дефицит инженеров (process, packaging, EDA),

высокая концентрация критических знаний у ограниченного круга компаний,

уязвимость цепочек поставок оборудования (литография, метролoгия, химия).

PwC отмечает, что кадровый разрыв может стать более серьёзным ограничением, чем финансирование.

5. «Beyond Semiconductors»: расширение рамок анализа

Важная особенность отчёта — выход за пределы классической микроэлектроники.

5.1. Полупроводники как основа ИИ-экономики

ИИ рассматривается не как отдельный рынок, а как драйвер всей архитектуры вычислений, влияющий на:

типы процессоров,

требования к памяти,

энергопотребление,

сетевую инфраструктуру.

5.2. Энергетика и устойчивость

PwC подчёркивает:

рост энергопотребления ЦОД,

необходимость энергоэффективных архитектур,

переход к «энерго-осознанному проектированию» (energy-aware design).

6. Ключевые выводы PwC

Полупроводники в XXI веке становятся стратегическим ресурсом уровня нефти и газа в XX веке.

6.1 Универсальных технологических решений больше не существует — рынок фрагментируется по задачам.

6.2 Побеждают экосистемы, а не отдельные фабрики или чипы.

6.3 Государственная политика становится неотъемлемой частью отраслевой стратегии.

6.4 Кадры, архитектура и программный стек важнее, чем номинальный техпроцесс.

