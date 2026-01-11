Микроэлектроника: Краткий обзор отчета PwC “Semiconductor and Beyond”

MForum.ru
11.01.2026,
🔹 Общий контекст
Отчёт PwC посвящён стратегической трансформации мировой полупроводниковой отрасли на горизонте 2025–2035 годов. Авторы рассматривают полупроводники не как отдельную индустрию, а как фундаментальную инфраструктуру цифровой экономики, от которой напрямую зависят ИИ, оборона, энергетика, телеком, транспорт и промышленная автоматизация.
💡 Ключевая идея документа: полупроводники переходят из категории коммерческого продукта в категорию геоэкономического и геополитического ресурса.
1. Структурные сдвиги в отрасли
PwC выделяет несколько долгосрочных сдвигов, которые меняют логику развития отрасли:
1.1 От миниатюризации — к системной инженерии
Закон Мура утрачивает универсальность. Рост производительности всё чаще обеспечивается за счёт:
В целом фокус смещается с транзистора на систему.
1.2 Рост роли компаний, фокусирующихся на разработке, а не на производстве.
Компании без собственных фабрик (fabless) и поставщики IP усиливают влияние, в то время как:
2. Геополитика и фрагментация цепочек поставок
Отчёт подчёркивает, что глобальная полупроводниковая экосистема вступила в фазу регионализации.
2.1 Формирование технологических блоков
PwC фиксирует устойчивое формирование трёх макрорегионов:
Каждый блок стремится:
2.2. Рост роли государства
Господдержка (CHIPS Act, европейские программы, азиатские субсидии) становится не исключением, а нормой. При этом:
эффективность инвестиций сильно зависит от качества экосистемы,
«просто построить фабрику» недостаточно без кадров, оборудования и цепочек разработки.
3. Экономика и рынок
3.1. Рост сохраняется, но становится неравномерным
PwC прогнозирует устойчивый рост отрасли, однако подчёркивает:
3.2. Смещение ценности вверх по цепочке
Наибольшую долю добавленной стоимости получают:
Производство без контроля над архитектурой всё чаще превращается в капиталоёмкий сервис с ограниченной маржой.
4. Кадровый и технологический дефицит
Отдельный акцент сделан на системных ограничениях роста:
PwC отмечает, что кадровый разрыв может стать более серьёзным ограничением, чем финансирование.
5. «Beyond Semiconductors»: расширение рамок анализа
Важная особенность отчёта — выход за пределы классической микроэлектроники.
5.1. Полупроводники как основа ИИ-экономики
ИИ рассматривается не как отдельный рынок, а как драйвер всей архитектуры вычислений, влияющий на:
5.2. Энергетика и устойчивость
PwC подчёркивает:
6. Ключевые выводы PwC
Полупроводники в XXI веке становятся стратегическим ресурсом уровня нефти и газа в XX веке.
6.1 Универсальных технологических решений больше не существует — рынок фрагментируется по задачам.
6.2 Побеждают экосистемы, а не отдельные фабрики или чипы.
6.3 Государственная политика становится неотъемлемой частью отраслевой стратегии.
6.4 Кадры, архитектура и программный стек важнее, чем номинальный техпроцесс.
