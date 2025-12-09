Микроэлектроника: Мировые продажи полупроводников в октябре 2025 года выросли на 4,7% месяц к месяцу

09.12.2025, MForum.ru

Такие оценки предлагает SIA со ссылкой на данные WSTS. В абсолютном выражении – это $72.5 млрд (+4.7% к сентябрю 2025 и +27.2% год к году). Оценки строятся на основе скользящего среднего за 3 месяца. Считается, что на долю SIA приходится 99% выручки полупроводниковой отрасли США и почти 2/3 компаний, производящих микросхемы за пределами США.

В октябре 2025 года мировые продажи полупроводников продолжили расти, превысив показатели сентября и значительно опередив октябрь 2024 года. Рост по-прежнему обусловлен продажами в Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Осенний прогноз WSTS на 2025 год предсказывает рекордный рост мирового рынка в 2025 году, а объем продаж к 2026 году, по прогнозам, приблизится к $1 трлн.

В региональном разрезе продажи в октябре 2025 года в годовом исчислении выросли в Северной и Южной Америке (59,6%), Азиатско-Тихоокеанском регионе/Всех остальных регионах (24,8%), Китае (18,5%) и Европе (8,3%), но снизились в Японии (-10,0%). Помесячные продажи в октябре выросли в Азиатско-Тихоокеанском регионе/Всех остальных регионах (7,2%), Китае (4,4%), Северной и Южной Америке (3,5%), Европе (3,5%) и Японии (0,6%).

Кроме того, SIA сегодня одобрила прогноз WSTS по мировым продажам полупроводников на осень 2025 года, согласно которому годовые продажи в 2025 году вырастут на 22,5% и достигнут $772,2 млрд. В 2026 году мировые продажи, по прогнозам, достигнут $975,4 млрд, что выше весеннего прогноза в $760,7 млрд.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника аналитика прогнозы итоги месяца SIA WSTS

--