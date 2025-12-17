Микроэлектроника: Ожидается, что бум в сфере ИИ увеличит объем продаж оборудования для производства микросхем на 9% до $126 млрд в 2026 году

Микроэлектроника: Ожидается, что бум в сфере ИИ увеличит объем продаж оборудования для производства микросхем на 9% до $126 млрд в 2026 году

17.12.2025, MForum.ru

Такой прогноз предлагает SEMI, а в 2027 году - объем продаж вырастет еще на 7.3%, достигнув $135 млрд.

Ключевые производители расширяют мощности для выпуска цифровых микросхем и передовой памяти, такой как HBM.

География роста и ключевые игроки

Традиционные лидеры — Китай, Тайвань и Южная Корея — сохранят доминирующие позиции, на них придётся основная доля инвестиций. Тайваньская TSMC фокусируется на передовых мощностях, в то время как южнокорейские Samsung и SK Hynix наращивают выпуск чипов памяти для ИИ.

Рост, впрочем, ожидается во всех регионах, чему способствуют госсубсидии и политика регионализации производств. Крупнейшим поставщиком оборудования останется ASML, на которую приходится около четверти мировых продаж. За ней следуют американские Applied Materials, KLA, Lam Research и японская Tokyo Electron.

Рост производства чипов напрямую стимулирует рынок производства кремниевых пластин — основного материала для изготовления микросхем. По данным SEMI, после слабого 2024 года, в 2025 году поставки пластин вырастут более чем на 5%. Ожидается, что к 2028 году рынок установит новый рекорд, во многом из-за растущего спроса на ИИ-инфраструктуру.

Все эти дополнительные затраты на оборудование, будут тянуть вверх цены на микросхемы и на конечные изделия - разнообразную электронику.

