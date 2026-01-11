Сотовая связь и Wi-Fi: Сети следующего поколения Wi-Fi и мобильной связи - чего ожидать в ближайшем будущем

MForum.ru
При увеличении объёма данных модернизации требуют не только центры обработки данных. Стандартизированные сетевые протоколы для подключения устройств и передачи данных также могут нуждаться в совершенствовании.
Поколения сотовой связи и Wi-Fi обновляются примерно каждое десятилетие: начиная с 2G в 1990-х, затем 3G в "нулевых", к 4G в "десятых" и 5G в "двадцатых" с ожиданием активного строительства и развития 6G в "тридцатых". Аналогичным образом эволюционировал и стандарт Wi-Fi.
Поскольку разнообразие и объём беспроводных данных растут, это может требовать более широкой полосы пропускания и новых частотных диапазонов (новых маршрутов). Это похоже на расширение дорог или на строительство новых магистралей при росте трафика.
Текущие скорости Wi-Fi и 4G могут казаться достаточными, но всплеск объёма данных в конечном итоге заставит переходить на более высокие стандарты. С распространением сетей 5G-Advanced и сетей 6G скорость может вырасти в 20–100 раз относительно 4G/LTE. Такие технологии, как не-наземные сети (NTN), использующие спутники в качестве базовых станций, могут дополнительно улучшить покрытие сети.
Аналогичным образом, переход от Wi-Fi 6/6E к Wi-Fi 7 позволяет ускорить передачу данных за счёт использования более широких каналов. Особенно по мере распространения поддержки технологии мультилинковой работы (MLO, multi-link operation) Wi-Fi 7 обеспечивает одновременное использование нескольких маршрутов передачи, создавая быстрое и стабильное соединение даже при возникновении помех на одном из путей - решение, весьма востребованное в кейсах игр и потокового видео.
По мере развития стандартов связи, необходимо обновлять сетевые устройства и инфраструктуру. Хотя эти изменения не так заметны, как обновление серверов, в будущем будет сохраняться постоянный спрос на усовершенствованное сетевое оборудование и инфраструктуру.
по материалам отчета PwC “Semiconductor and Beyond”
