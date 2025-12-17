ИИ. AI: Nokia предупреждает – бум ИИ опережает развитие цифровой инфраструктуры

17.12.2025, MForum.ru

Исследование, проведенное по заказу Nokia, показало, что растущий спрос на ИИ, оказывает давление на сетевую инфраструктуру сетей связи в США и Европе. Существующие сети могут столкнуться с проблемами в попытках поддержать следующий этапа развития ИИ. Об этом рассказывает Mobile World Live.

В исследовании, в котором приняли участие около 2000 предприятий и лиц, принимающих решения в США и Европе, было установлено, что от сетей связи потребуется очень быстрое развитие, чтобы идти в ногу с постоянно усложняющимися задачами ИИ. В США 88% респондентов уверены, что ограничения инфраструктуры могут ограничить масштабы ИИ, по сравнению с 78% в Европе.

По данным Nokia, ИИ «переопределяет требования к сетям», поскольку модели трафика смещаются от традиционного использования потребителями с интенсивным нисходящим потоком данных к потокам данных с интенсивным восходящим потоком. Такие приложения, как беспилотные автомобили, умные заводы и дистанционное здравоохранение, генерируют большие объемы данных на периферии сети, которые должны передаваться вверх для обработки, что создает нагрузку на сети, изначально оптимизированные для просмотра веб-страниц и потоковой передачи видео.

В Европе 86% опрошенных представителей предприятий считают, что современные сети еще не готовы к массовому внедрению ИИ. Хотя 2/3 опрошенных предприятий уже используют ИИ в реальных условиях, более половины уже сталкиваются с задержками и ограничениями из-за недостаточности пропускной способности. Растут также опасения по поводу безопасности, поскольку более 80% предприятий в различных секторах считают, что ИИ создает риски, а также необходим для борьбы с ними - кибербезопасность становится наиболее распространенным вариантом применения ИИ.

Конкурентоспособность — еще один проблемный момент. Почти 29% руководителей европейских предприятий предупредили, что ограничения инфраструктуры могут вынудить их перенести рабочие нагрузки ИИ за границу, что потенциально подорвет цифровой суверенитет ЕС.

💎 Что делать

Для решения этих проблем респонденты призвали к упрощению регулирования, доступности новых частот и увеличению инвестиций в энергоэффективные сети, готовые к ИИ, во всей Европе.

В США респонденты подчеркнули необходимость оптимизации сетей с тем, чтобы они могли справиться с двунаправленными потоками данных.

Требуется, в том числе, расширение пропускной способности оптоволоконных сетей и развертывание периферийной инфраструктуры с низкой задержкой. Несмотря на лидирующие позиции в глобальном внедрении ИИ, большинство респондентов из США по-прежнему обеспокоены тем, что модернизация инфраструктуры может отставать.

Новые сети должны проектироваться и строиться с изначальной ориентацией «под ИИ», все большее значение будут получать высокая пропускная способность и низкие задержки.

Вендор призывает к более тесному сотрудничеству и более предсказуемому регулированию, чтобы обеспечить своевременные инвестиции в развитие инфраструктуры сетей связи по мере ускорения спроса на ИИ.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: сотовая связь телеком 5G пятое поколение искусственный интеллект опросы аналитика прогнозы

--