Аналитика: Переход на GaN-чипы на телекоммуникационном рынке

11.01.2026,
Радиочастотные (RF) используются в различной радиоаппаратуре в различных каскадах приемников и передатчиков. С появлением 5G в миллиметровом диапазоне требуются полупроводники, способные работать на частотах в десятки гигагерц, что превосходит возможности распространенной кремниевой технологии, но решается применением транзисторов на основе нитрида галлия (GaN) или арсенида галлия (GaAs).
В отличие от GaAs, GaN может одновременно работать с высокой мощностью и на высоких частотах, что делает этот материал идеально подходящим под специфические потребности разработчиков базовых станций. Мощные транзисторы на основе GaN востребованы также в оборонных применениях и в аэрокосмической отрасли.
По состоянию на 2025 год, хотя рост рынка телекоммуникационного оборудования 5G в развитых странах может замедлиться по мере зрелости этих технологий, глобальный потенциал роста останется значительным благодаря сохраняющемуся спросу на модернизацию существующих базовых станций.
Несмотря на то, что GaN RF-чипы дороже кремниевых аналогов, ожидается дальнейший рост рынка GaN. На долю этих изделий уже приходится более половины RF-чипов на рынке телекоммуникационного оборудования, а в ближайшем будущем она может достичь 90%.
Однако это не означает, что кремниевые RF-чипы можно заменить полностью. В приемопередатчиках усиление сигнала как правило осуществляется в несколько этапов, что делает более дешевые кремниевые чипы экономически эффективным выбором для приложений на более низких частотах.
по материалам отчета PwC "Semiconductor and Beyond"
