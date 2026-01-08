Микроэлектроника: Aegis Aerospace и United Semiconductors запускают коммерческое производство полупроводников в космосе

MForum.ru
08.01.2026,
Американские компании Aegis Aerospace и United Semiconductors LLC (USLLC) объявили о партнерстве для создания коммерческого предприятия по производству полупроводниковых материалов на низкой околоземной орбите (НОО). Это стало возможным благодаря гранту, полученному Aegis от Космической комиссии Техаса.
Цель сотрудничества — использовать уникальные условия микрогравитации на орбите для производства полупроводников с беспрецедентным качеством. Платформа Aegis Advanced Materials Manufacturing Platform (AMMP) станет основой для этой работы.
Почему этим занялась USLLC?
У этой компания есть очень интересная экспертиза, она заявляет, что является «единственным в США» производителем бинарных полупроводников III-V на 6-дюймовых подложках и «единственным в мире» — тройных полупроводников III-V на подложках большой площади.
Бинарные, то есть состоящие из двух элементов соединения (A³B⁵ или A²B⁶) хорошо известны каждому читателю RUSmicro, это, например, арсенид галлия (GaAs) и нитрид галлия (GaN), а также менее «раскачанный» антимонид индия (InSb), используемый, например, в ИК-датчиках.
Тройные – это так называемые «твердые растворы». Они образуются при легировании бинарного соединения третьим элементом, что позволяет точно настраивать желаемые свойства, например, ширину запрещенной зоны. Например, это твердые растворы на основе систем GaAs-CdSe или InSb-CdS, применяемые в создании высокочувствительных газовых сенсоров.
Кроме того, у USLLC есть опыт производства полупроводников на борту МКС, которые позволили проверить жизнеспособность технологии:
В 2024 году было проведено выращивание кристаллов в печи SUBSA на МКС, а в 2025 году – второй партии, причем отрабатывалась возможность нарастить объемы и сократить сроки производства. Заявлялось, что выход годных оказался в 10 раз выше, чем в наземных условиях (спасибо микрогравитации на орбите).
Конкретные планы производства микроэлектроники на орбите
Партнёрство нацелено на переход от экспериментов к коммерческому производству. В ближайшей перспективе планируется:
Зачем это нужно?
Космическое производство позволяет получать сверхчистые и однородные кристаллы, которые практически невозможно вырастить на Земле из-за гравитационных искажений. Такие материалы критически важны для:
А еще на орбите – близкая к вакууму среда без необходимости использования громоздких и дорогих насосов и практически бесплатная энергия от солнечных батарей.
Создаваемое партнёрство — важный для США шаг к созданию устойчивой коммерческой экономики на низкой околоземной орбите и укреплению технологического суверенитета США в критически важной области.
В связи с этой новостью можем вспомнить, что российские ученые ранее тоже вырастили на МКС первые полупроводниковые кристаллы GaAs методом МЛЭ. И, конечно, стоит помнить о британской SpaceForge – эта компания планирует наладить серийное космическое полупроводниковое производство на низких орбитах уже в ближайшие годы. Вряд ли тему космического производства микроэлектроники обойдут Китай и Япония.
по материалам Semiconductor Today
--
