Микроэлектроника: Американская компания onsemi будет создавать GaN-технологии вместе с китайской

22.12.2025, MForum.ru

В декабре 2025 года подписано соглашение onsemi и Innoscience о совместной разработке и производстве GaN-технологий низкого и среднего напряжения, начиная с устройств на 40-200 В. Цель партнерства – объединить опыт onsemi в области интегрированных систем с 8-дюймовой GaN-технологией Innoscience для поддержки продуктов для промышленного применения, автомобильной промышленности, телекоммуникационной инфраструктуры, потребительских товаров и центров обработки данных с использованием ИИ. Как отмечается в пресс-релизе компании, onsemi ожидает начала тестирования в первой половине 2026 года. Об этом сообщает TrendForce.

Китайская сторона готова осуществлять массовое производство, у компании есть соответствующие мощности – на конец 2024 года ее объем производства составляет 13 тысяч 8-дюймовых пластин GaN в месяц, уровень выхода годных – более 95%. Используется собственная 8-дюймовая GaN-on-Si (нитрид галлия на кремнии) технология. Транзисторы работают в режиме e-mode (нормально закрытые), что безопасно и удобно для разработчиковInnoscience – второй по объему производитель GaN в Китае.

Onsemi готова представить свои технологии упаковки и системной интеграции. Эта американская компания – второй по величине в мире производитель силовых микросхем. Компания смещает свой стратегический фокус на такие перспективные сегменты, как электромобили, автономное вождение, промышленная автоматизация и возобновляемая энергия.

В onsemi надеются, что партнерство с Innoscience предоставит компании доступ к крупнейшей в отрасли производственной базе GaN, что позволит ей быстро масштабировать свой портфель GaN-продуктов для клиентов по всему миру.

Аналитики (Yole) прогнозируют рост рынка GaN-устройств с CAGR 42% до 2030 года. Партнерство помогает onsemi быстро занять долю в перспективном сегменте низкого и среднего напряжения, где был дефицит предложения.

Практически одновременно onsemi анонсировала партнерство с GlobalFoundries по разработке GaN-устройств на 650 В для высоковольтных применений. Это показывает гибридную стратегию: собственная разработка (vGaN), партнерство с GlobalFoundries (среднее/высокое напряжение) и с Innoscience (низкое/среднее напряжение).

В условиях ограничений на экспорт технологий в Китай, такое сотрудничество американской компании с китайским производителем вызывает вопросы. Однако для onsemi это способ получить доступ к крупнейшим в отрасли производственным мощностям GaN, что критически важно для победы американской компании в рыночной гонке.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: производство электроники производители электроники Микрон

--