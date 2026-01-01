Микроэлектроника: Орбитальное производство полупроводников – британская Space Forge получила плазму в условиях автономного коммерческого спутника

01.01.2026, MForum.ru

Речь идет о спутнике SpaceForge-1, предназначенном для орбитального производства полупроводниковых структур. Как ожидается, выращенные на спутнике в условиях микрогравитации и чистого вакуума полупроводники будут отличаться рядом интересных особенностей, которые оправдают расходы и суету, связанную с запусками спутников и, особенно, с их возвратом на Землю.

Сообщается, что в условиях SpaceForge 1 удалось получить плазму при температуре примерно в 1000 °C, что создает основу для газофазного выращивания кристаллов. Это, в свою очередь, как ожидается, позволит в перспективе наладить в условиях орбиты коммерческое производство материалов GaN, SiC и т.п. «космического качества».

SpaceForge 1, это небольшой спутник, объемом менее 1 куб.м, который способен синтезировать из разных комбинаций химически чистых материалов новые полупроводники и проводить ряд тестов их свойств. Эта модель спутника не предполагает управляемого возврата на планету, спутник сгорит в атмосфере. Но если будет достигнут успех, на смену SpaceForge 1 могут прийти другие модели спутников, с возможностью контролируемой посадки, способные к автономному производству десятков тысяч кристаллов.

Проект, если окажется успешным, будет масштабируемым, можно будет отправлять на орбиту десятки, да хоть бы и сотни спутников – микрофабов.

Уместно вспомнить о российских экспериментах с выращиванием кристаллов на МКС. Впрямую с тем, что делают британцы, российский орбитальный проект сравнивать сложно. Во-первых, на МКС отсутствует «идеальная» невесомость, кроме того, для станции характерны микровибрации, то и другое может влиять на процесс роста тонких кристаллических пленок. Во-вторых, даже в случае успеха, проект будет непросто масштабировать.

С другой стороны, российские ученые уже вырастили методом МЛЭ первые полупроводниковые кристаллы GaAs, причем эти образцы доставлены на Землю для анализа. При выращивании использовались различные ухищрения, например, для защиты установки от посторонних атомов ее защитили специальным экраном, а для защиты от образования капель испаряемых металлов задействована специальная сетка, пропускающая только пары.

Будет любопытно наблюдать за судьбой каждого из этих проектов.

