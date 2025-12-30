Спутниковая связь: Как нам обустроить низкоорбитальные созвездия – можно ли улучшить Starlink?

30.12.2025, MForum.ru

Новая конструкция низкоорбитального созвездия может повысить эффективность спутниковых вычислений в сетях 6G

В исследовании, опубликованном в журнале Engineering, представлен усовершенствованный подход к проектированию сверхплотных низкоорбитальных (НОО) спутниковых созвездий, адаптированных для спутниковых вычислительных сетей. По мере рост спроса на бесперебойный глобальный интернет и услуги граничных вычислений, особенно для сетей 6G, исследование предлагает метод оптимизации развертывания спутников с балансом покрытия, вычислительной мощности и производительности передачи.

В статье под названием «О сверхплотной низкоорбитальной спутниковой вычислительной сети» основное внимание уделяется возможности переноса вычислительных задач наземных пользователей на спутники, оснащенные серверами граничных вычислений. В отличие от традиционных спутниковых сетей, которые просто передают данные, эти низкоорбитальные спутники способны обрабатывать задачи на борту, предлагая перспективное решение проблем, связанных с ограничениями наземной инфраструктуры в отдаленных или густонаселенных районах.

Для решения задачи проектирования группировки спутников, отвечающей разнообразным региональным вычислительным потребностям, авторы формулируют задачу развертывания спутников как многоцелевую задачу оптимизации (МЦО). Цель состоит в максимизации средней скорости покрытия, пропускной способности и вычислительных возможностей при минимизации общего числа спутников. В исследовании представлена модель связи наземных и спутниковых систем для оценки качества обслуживания различных регионов с учетом динамической геометрии между орбитальными спутниками и наземными пользователями.

Предложенная модель группировки использует конфигурацию наклонных орбит, а именно дельта-схему Уокера, что позволяет гибко корректировать параметры орбиты для лучшего обслуживания регионов средних и низких широт. Эти области являются приоритетными из-за более высокой плотности населения и соответствующих потребностей в разгрузке. Авторы разрабатывают алгоритм проектирования группировки спутников с наклонными орбитами с адаптивным приоритетом (PA-ICD) для решения МЦО, позволяющий оптимально настроить высоту орбиты, наклон и распределение спутников на основе требований к качеству обслуживания (QoS).

Результаты моделирования показывают, что предложенная группировка спутников превосходит существующие сети на низких околоземных орбитах, такие как Kuiper, Telesat, OneWeb и SpaceX, по ключевым показателям. При одинаковом количестве развернутых спутников новая конструкция обеспечивает улучшение средней скорости в зоне покрытия на 25–45%. Исследование также демонстрирует, что теоретическая модель связности точно совпадает с результатами моделирования, проведенного с использованием Systems Tool Kit (STK), с расхождением примерно в 1%, при этом скорость вычислений оказывается более чем в 1000 раз выше.

Авторы также изучают влияние орбитальных параметров на производительность сети. Они обнаружили, что регулировка наклона и высоты орбиты может существенно влиять на распределение покрытия, при этом оптимальные значения зависят от широты целевого региона. Например, концентрация покрытия в густонаселенных районах низких широт требует большей высоты орбиты и меньшего наклона, что также помогает уменьшить общее количество необходимых спутников.

Кроме того, в исследовании представлена двухслойная конструкция группировки спутников для расширения покрытия на высокоширотные и полярные регионы. Этот подход сочетает в себе высоконаклонный орбитальный слой с низконаклонным, обеспечивая глобальную доступность услуг при сохранении экономической эффективности. По сравнению с группировкой спутников Telesat, предлагаемая двухслойная система снижает затраты на развертывание на 24,8%, предлагая более экономичное решение без ущерба для производительности.

Исследование вносит вклад в разработку практичной и масштабируемой структуры для проектирования низкоорбитальных спутниковых группировок, поддерживающих ресурсоемкие вычислительные приложения. Интегрируя коммуникационную и вычислительную производительность в процесс проектирования, исследование восполняет пробел в существующей литературе, которая часто фокусируется исключительно на спутниковой связи. Полученные результаты закладывают основу для будущих спутниковых интернет-систем, направленных на поддержку распределенных вычислений в сетях 6G и последующих поколениях.

Статья «О проектировании вычислительной сетевой группировки на основе сверхплотных низкоорбитальных спутников» написана Ицзин Сунь, Боя Ди, Руоци Дэн и Линъян Сун. Полный текст статьи в открытом доступе: https://doi.org/10.1016/j.eng.2025.06.007.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: спутниковая связь низкоорбитальная шестое поколение краевые вычисления граничные вычисления низкорбитальные созвездия низкоорбитальные группировки горизонты технологий

--