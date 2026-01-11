Аналитика: Где начинается лидерство в полупроводниковой отрасли

11.01.2026, MForum.ru

Полупроводниковая промышленность находится на переднем крае глобальной гонки за технологическое превосходство, при этом каждый регион сейчас инвестирует огромные средства в укрепление своей полупроводниковой экосистемы.

Проектирование полупроводников привлекает повышенное внимание в определении ценности и дифференциации продукта, особенно на высокотехнологичных рынках, таких как ИИ, ЦОД и автономный транспорт.

Производительность чипов определяется не только технологическими процессами. Такие факторы, как энергоэффективность, безопасность и функциональность, в значительной степени зависят от решений на стадии проектирования, побуждая регионы к принятию соответствующих стратегий развития.

В частности, США сделали фокус на ИИ и высокопроизводительных вычислениях, Китай развивает внутренние возможности широкого спектра для достижения самодостаточности в области разработки и производства полупроводников, Европа стремится к лидерству в таких областях, как силовые чипы с широкой запрещенной зоной, Япония фокусируется на автомобильных полупроводниках и датчиках изображения, а Корея сделала ставку на разработку и производство памяти и контрактное производство с фокусом на мобильную связь, ИИ и автомопром.

Обеспечение квалифицированной рабочей силы в области проектирования полупроводников остается актуальной проблемой.

К 2030 году может потребоваться более 300 000 инженеров, однако текущая цифра составляет около 200 000.

Поскольку требуются не просто инженеры, а специалисты с передовыми компетенциями, быстрое расширение этого кадрового резерва представляет собой сложную задачу. Укрепление инструментов EDA, IP-инфраструктуры и образовательных инициатив может иметь решающее значение для формирования стабильной экосистемы проектирования.

Благодаря балансу между сотрудничеством и конкуренцией между регионами и компаниями, инновации в области проектирования могут стать ключевым фактором в преобразовании полупроводникового ландшафта.

по материалам отчета PwC “Semiconductor and Beyond”

