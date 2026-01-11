Аналитика: Где начинается лидерство в полупроводниковой отрасли

MForum.ru
11.01.2026,
Полупроводниковая промышленность находится на переднем крае глобальной гонки за технологическое превосходство, при этом каждый регион сейчас инвестирует огромные средства в укрепление своей полупроводниковой экосистемы.
Проектирование полупроводников привлекает повышенное внимание в определении ценности и дифференциации продукта, особенно на высокотехнологичных рынках, таких как ИИ, ЦОД и автономный транспорт.
Производительность чипов определяется не только технологическими процессами. Такие факторы, как энергоэффективность, безопасность и функциональность, в значительной степени зависят от решений на стадии проектирования, побуждая регионы к принятию соответствующих стратегий развития.
В частности, США сделали фокус на ИИ и высокопроизводительных вычислениях, Китай развивает внутренние возможности широкого спектра для достижения самодостаточности в области разработки и производства полупроводников, Европа стремится к лидерству в таких областях, как силовые чипы с широкой запрещенной зоной, Япония фокусируется на автомобильных полупроводниках и датчиках изображения, а Корея сделала ставку на разработку и производство памяти и контрактное производство с фокусом на мобильную связь, ИИ и автомопром.
Обеспечение квалифицированной рабочей силы в области проектирования полупроводников остается актуальной проблемой.
К 2030 году может потребоваться более 300 000 инженеров, однако текущая цифра составляет около 200 000.
Поскольку требуются не просто инженеры, а специалисты с передовыми компетенциями, быстрое расширение этого кадрового резерва представляет собой сложную задачу. Укрепление инструментов EDA, IP-инфраструктуры и образовательных инициатив может иметь решающее значение для формирования стабильной экосистемы проектирования.
Благодаря балансу между сотрудничеством и конкуренцией между регионами и компаниями, инновации в области проектирования могут стать ключевым фактором в преобразовании полупроводникового ландшафта.
по материалам отчета PwC “Semiconductor and Beyond”
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: аналитика прогнозы проектирование полупроводников PwC
--
Публикации по теме:
11.01. [Новости компаний] Аналитика: Возрождение рынка смартфонов и ПК устройств благодаря эволюции на основе ИИ / MForum.ru
11.01. [Новости компаний] Аналитика: Переход на GaN-чипы на телекоммуникационном рынке / MForum.ru
11.01. [Новости компаний] Сотовая связь и Wi-Fi: Сети следующего поколения Wi-Fi и мобильной связи - чего ожидать в ближайшем будущем / MForum.ru
11.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Краткий обзор отчета PwC “Semiconductor and Beyond” / MForum.ru
11.01. [Новости компаний] ЦОДы и ИИ: Будущее интеллектуальной инфраструктуры / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru