ЦОДы и ИИ: Будущее интеллектуальной инфраструктуры

Из-за того что приложения ИИ увеличивают требуемый для обработки объём данных, а масштабы центров обработки данных (ЦОД) растут в ответ на этот спрос, операционные расходы на охлаждение и электроэнергию достигли гигантского уровня. Компании и даже государства сейчас ищут пути для более экономически эффективной работы вычислительных систем в плане энергопотребления.

💎 Первый способ сделать это, одновременно повышая производительность ИИ, — использовать чипы, специализированные для ЦОД.

Эти чипы критически важны для достижения высокой производительности, поскольку они созданы для того, чтобы справляться с интенсивными вычислительными задачами обработки данных более эффективно, чем универсальные процессоры. Чтобы получить желаемый уровень производительности, компании обращаются к этим специализированным чипам.

Однако даже стандартные чипы, разработанные специально для ЦОД, создаются для множества клиентов и, следовательно, содержат функции, которые конкретный заказчик может не использовать. Поэтому крупные технологические компании, такие как провайдеры облачных услуг, разрабатывают собственные ИИ-акселераторы, специально созданные для приложений в их собственных ЦОД.

Разрабатывая ИИ-чипы, оптимизированные под конкретные рабочие нагрузки, компании могут снизить стоимость и энергопотребление, одновременно добиваясь более высокой производительности. Ожидается, что спрос на ИИ-акселераторы будет расти по мере увеличения потребности в снижении затрат, вызванной растущим спросом на обработку данных.

Таким образом, доля выручки от ИИ-акселераторов среди чипов, используемых в ЦОД, может расти очень высокими темпами, достигнув около 50% от общего объёма рынка чипов для ЦОД.

💎 Помимо ИИ-акселераторов, могут также получить развитие и другие чипы, специфичные для ЦОД, такие как процессоры обработки данных (DPU) и передовая память, например HBM.



Память HBM устраняет узкое место в обработке данных, поддерживая высокопроизводительные GPU, а процессоры обработки данных (DPU) разгружают центральные процессоры (CPU) от сетевых задач, беря на себя передачу данных. Продажи этих специализированных для ЦОД чипов могут продолжать расти, поскольку они становятся необходимыми.

