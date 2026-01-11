ЦОДы и ИИ: Будущее интеллектуальной инфраструктуры

MForum.ru
11.01.2026,
Из-за того что приложения ИИ увеличивают требуемый для обработки объём данных, а масштабы центров обработки данных (ЦОД) растут в ответ на этот спрос, операционные расходы на охлаждение и электроэнергию достигли гигантского уровня. Компании и даже государства сейчас ищут пути для более экономически эффективной работы вычислительных систем в плане энергопотребления.
💎 Первый способ сделать это, одновременно повышая производительность ИИ, — использовать чипы, специализированные для ЦОД.
Эти чипы критически важны для достижения высокой производительности, поскольку они созданы для того, чтобы справляться с интенсивными вычислительными задачами обработки данных более эффективно, чем универсальные процессоры. Чтобы получить желаемый уровень производительности, компании обращаются к этим специализированным чипам.
Однако даже стандартные чипы, разработанные специально для ЦОД, создаются для множества клиентов и, следовательно, содержат функции, которые конкретный заказчик может не использовать. Поэтому крупные технологические компании, такие как провайдеры облачных услуг, разрабатывают собственные ИИ-акселераторы, специально созданные для приложений в их собственных ЦОД.
Разрабатывая ИИ-чипы, оптимизированные под конкретные рабочие нагрузки, компании могут снизить стоимость и энергопотребление, одновременно добиваясь более высокой производительности. Ожидается, что спрос на ИИ-акселераторы будет расти по мере увеличения потребности в снижении затрат, вызванной растущим спросом на обработку данных.
Таким образом, доля выручки от ИИ-акселераторов среди чипов, используемых в ЦОД, может расти очень высокими темпами, достигнув около 50% от общего объёма рынка чипов для ЦОД.
💎 Помимо ИИ-акселераторов, могут также получить развитие и другие чипы, специфичные для ЦОД, такие как процессоры обработки данных (DPU) и передовая память, например HBM.
Память HBM устраняет узкое место в обработке данных, поддерживая высокопроизводительные GPU, а процессоры обработки данных (DPU) разгружают центральные процессоры (CPU) от сетевых задач, беря на себя передачу данных. Продажи этих специализированных для ЦОД чипов могут продолжать расти, поскольку они становятся необходимыми.
по материалам отчета PwC “Semiconductor and Beyond”
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: ЦОДы ЦОД центры обработки данных аналитика искусственный интеллект ИИ микроэлектроника процессоры обработки данных DPU
--
Публикации по теме:
04.01. [Новости компаний] Силовая электроника: Чипы на SiC и GaN на пластинах 200 и 300 мм - главные тренды 2025 года / MForum.ru
17.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Ожидается, что бум в сфере ИИ увеличит объем продаж оборудования для производства микросхем на 9% до $126 млрд в 2026 году / MForum.ru
17.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Counterpoint ожидают рост цен на микросхемы и снижение поставок смартфонов в 2026 году / MForum.ru
09.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Мировые продажи полупроводников в октябре 2025 года выросли на 4,7% месяц к месяцу / MForum.ru
21.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: IC Insights отмечает стремительный рост доходов отрасли производства микроэлектроники / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru